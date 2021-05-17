Биллу Гейтсу предъявили обвинения в поведении во время развода

Цитируя «люди, знакомые с этим вопросом», — сообщил журнал в воскресенье, что Microsoft инженер «утверждала в письме, что у нее были сексуальные отношения на протяжении многих лет с мистером Гейтсом».

«В ходе расследования некоторые члены совета директоров решили, что г-ну Гейтсу больше не подходит занимать должность директора в компании-разработчике программного обеспечения, которую он основал и руководил десятилетиями», — сообщает журнал. «Мистер Гейтс подал в отставку до того, как расследование совета директоров было завершено».

Имя сотрудника в статье журнала не указано. CNN не подтвердил утверждения, цитируемые журналом.

«Microsoft во второй половине 2019 года получил сообщение о том, что Билл Гейтс пытался установить близкие отношения с сотрудником компании в 2000 году «, Microsoft официальный представитель подтвердил CNN Business поздно в воскресенье. Комитет Совета при содействии сторонней юридической фирмы рассмотрел данную проблему для проведения тщательного расследования. В ходе расследования Microsoft оказали всестороннюю поддержку сотруднику, выразившему озабоченность «.

В заявлении для журнала пресс-секретарь Гейтса сказал: «Почти 20 лет назад произошел роман, который закончился полюбовно. Решение Билла покинуть совет директоров никоим образом не связано с этим вопросом. Фактически, он выразил заинтересованность в том, что он начал уделять больше времени своей благотворительности несколькими годами ранее «.

Представитель также указал на заявление от марта 2020 года о своем решении уйти из совета директоров.

История WSJ была опубликована вскоре после отдельной статьи в New York Times, в которой сообщалось, что Гейтс «заработал репутацию сомнительного поведения на работе».

«Таймс» сообщила со ссылкой на «людей с прямым знанием дела с предложениями», что «по крайней мере в нескольких случаях г-н Гейтс преследовал женщин, которые работали на него в компании. Microsoft и Фонд Билла и Мелинды Гейтс «.

Times не называет имен причастных к этому людей.

Представитель Гейтса сказал Times, что «крайне досадно, что было опубликовано так много неправды о причине, обстоятельствах и сроках развода Билла Гейтса».

Представитель заявил, что «утверждение о жестоком обращении с сотрудниками также является ложным», и что «слухи и предположения, связанные с разводом Гейтса, становятся все более абсурдными, и очень жаль, что людей, которые мало или совсем не знают о ситуации, характеризуются как« источники. ‘»

CNN не подтвердил утверждения, цитируемые Times. Представители Фонда Билла и Мелинды Гейтс не сразу ответили на запрос о комментариях в воскресенье вечером.

Ранее в этом месяце Мелинда Гейтс — жена Билла Гейтса и соучредитель их фонда — подала на развод. В заявлении, в котором объявляется об их разрыве, пара сказала: «После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак».

Билл Гейтс — один из самых богатых людей в мире. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, его состояние на сегодняшний день составляло 144 миллиарда долларов.

— Клэр Даффи способствовала этому отчету