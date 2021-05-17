Глава Генштаба Израиля приказал продолжить удары по радикалам в Газе
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Руководитель Генерального штаба Армии обороны Израиля на совещании по оценке ситуации после новых ракетных обстрелов из сектора Газа приказал продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.
«Начальник Генштаба провел совещание по оценке ситуации в свете продолжения ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа. Было решено продолжать удары по террористическим объектам в секторе Газа», – сказал официальный представитель армии Джонатан Конрикус, передает ТАСС.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. С 10 мая по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
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