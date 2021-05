Элизабет Олсен, Скарлетт Йоханссон, Снуп Догг и другие на премии MTV Movie & TV Awards 2021

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась 29-я церемония вручения наград в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards, которая с 1992 года называлась MTV Movie Awards. На красную дорожку в концертном зале Голливуд-Паллидиум в этот вечер вышло внушительно количество знаменитостей, среди которых были Элизабет Олсен, звезда сериала “Эйфория” Джейкоб Эйлорди, Яра Шахиди, телеведущая Рейчел Линдси, Мэнди Мур, для которой выход на дорожку стал дебютным в качестве мамы, и многие другие.

Гости не просто сидели в зрительном зале, но и принимали активное участие в церемонии награждения: почти все из них хотя бы раз вышли на сцену, чтобы объявить победителя в одной из номинаций. Некоторые лауреаты не смогли присутствовать лично, поэтому подключились по видеосвязи – так, например, сделала актриса Скарлетт Йоханссон, которую признали звездой поколения в номинации MTV Generation.

Абсолютным лидером в этом году стал супергеройский сериал Marvel “Ванда/Вижн”, который забрал сразу четыре награды: за лучший сериал, лучший бой (Ванда vs. Агата), лучшего злодея (Кэтрин Хан) и лучшую роль в сериале (Элизабет Олсен). Другой сериал Marvel – “Сокол и Зимний солдат” — обошел конкурентов в двух номинациях: “Лучший герой” (Энтони Маки) и “Лучший экранный дуэт” (Энтони Маки и Себастиан Стэн). Фильмом года стала картина “Всем парням: С любовью…”, а Реге-Жан Пейдж был признан прорывом года за его роль в сериале “Бриджертоны”. Приз за номинацию “Лучшая роль в фильме” посмертно получил Чедвик Боузман (“Ма Рейни: Мать блюза”). “Гением комедии” был признан Саша Барон Коэн (“Борат 2”).

Элизабет Олсен Джейкоб Элорди Мэнди Мур и Джастин Хартли

Полный список победителей MTV Movie & TV Awards 2021:

Лучший фильм – “Всем парням: С любовью…” (To All the Boys: Always and Forever)

Лучший сериал – “Ванда/Вижн” (WandaVision)

Лучшая роль в кино – Чедвик Боузман, “Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom)

Лучшая роль в сериале – Элизабет Олсен, “Ванда/Вижн” (WandaVision)

Лучший герой – Энтони Маки, “Сокол и Зимний Солдат” (The Falcon and the Winter Soldier)

Лучший поцелуй – Чейз Стоукс и Мэделин Клайн, “Внешние отмели” (Outer Banks)

Лучшая комедийная роль – Лесли Джонс, “Поездка в Америку 2” (Coming 2 America)

Лучший злодей – Кэтрин Хан, “Ванда/Вижн” (WandaVision)

Прорыв года – Реге-Жан Пейдж, “Бриджертоны” (Bridgerton)

Лучший бой – Ванда против Агаты, “Ванда/Вижн” (WandaVision)

Лучший испуг – Виктория Педретти, “Призраки усадьбы Блай” (The Haunting of Bly Manor)

Лучший дуэт – Сокол (Энтони Маки) и Зимний Солдат (Себастиан Стэн), “Сокол и Зимний Солдат” (The Falcon and the Winter Soldier)

Лучшая песня – Edge of Great, “Джули и призраки” (Julie and the Phantoms)

Гений комедии – Саша Барон Коэн

Признание поколения – Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон Снуп Догг Кэтрин Хан Эддисон Рэй Рэйчел Линдси Чейз Стоукс Джерни Смоллетт Лесли Джонс Лана Кондор Ивонн Орджи Яра Шахиди