В Забайкалье стартовал эксперимент по цифровизации лесной отрасли

Как сообщают региональные СМИ Забайкалья, на территории края в тестовом режиме запущен онлайн-сервис, получивший название Лесвосток.рф. Речь идет о цифровизации целой отрасли, которую здесь проводят пока в качестве эксперимента.

Работа началась сравнительно недавно, а специалисты уже сумели оцифровать 106 тысяч гектаров леса. В частности, собрана и зафиксирована информация не только о текущем состоянии лесных насаждениях, но и обо всех изменениях, которые происходили в течение последних двух десятилетий.

Больше всего сейчас экспертов интересуют лесные пожары, незаконные вырубки и влияние изменения климата на состояние насаждений. Также сервис поможет эффективнее бороться с заболеваниями деревьев.