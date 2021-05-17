Российский стартап Neiry собрал 500 млн рублей инвестиций
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Как сообщают представители фонда «Сколково», отечественный стартап Neiry сумел получить инвестиций на полмиллиарда рублей. Проект привлек внимание экспертов из Фонда поддержки национальной техинициативы, который вложит в стартап более 360 млн рублей. Остальную сумму удалось собрать от частных инвесторов.
Идея основателей Neiry состоит в создании специальных алгоритмов, которые позволят управлять современными компьютерами силой мысли.
Для этого разработчики создают специальные нейроинтерфейсы и устройства, считывающие биоэлектрические сигналы человеческого мозга. Кроме того, российские стартаперы предлагают инновационную систему определения когнитивных способностей отдельных людей.
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