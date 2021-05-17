 

Российский стартап Neiry собрал 500 млн рублей инвестиций

17.05.2021, 14:04, Новости дня
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Как сообщают представители фонда «Сколково», отечественный стартап Neiry сумел получить инвестиций на полмиллиарда рублей. Проект привлек внимание экспертов из Фонда поддержки национальной техинициативы, который вложит в стартап более 360 млн рублей. Остальную сумму удалось собрать от частных инвесторов.

Идея основателей Neiry состоит в создании специальных алгоритмов, которые позволят управлять современными компьютерами силой мысли.

Для этого разработчики создают специальные нейроинтерфейсы и устройства, считывающие биоэлектрические сигналы человеческого мозга. Кроме того, российские стартаперы предлагают инновационную систему определения когнитивных способностей отдельных людей.



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