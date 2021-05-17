Российский стартап Neiry собрал 500 млн рублей инвестиций

Как сообщают представители фонда «Сколково», отечественный стартап Neiry сумел получить инвестиций на полмиллиарда рублей. Проект привлек внимание экспертов из Фонда поддержки национальной техинициативы, который вложит в стартап более 360 млн рублей. Остальную сумму удалось собрать от частных инвесторов.

Идея основателей Neiry состоит в создании специальных алгоритмов, которые позволят управлять современными компьютерами силой мысли.

Для этого разработчики создают специальные нейроинтерфейсы и устройства, считывающие биоэлектрические сигналы человеческого мозга. Кроме того, российские стартаперы предлагают инновационную систему определения когнитивных способностей отдельных людей.