Ольгу Бузову подозревают в организации романтического ужина для себя

Недавно Ольга Бузова, которая перенесла операцию, продемонстрировала в своем микроблоге Instagram видео романтического сюрприза. Однако поклонники подозревают, что певица сама для себя организовала ужин в замке.

На кадрах запечатлено, как 35-летняя телеведущая садится в вертолет, который доставляет ее на площадку перед роскошным замком. Ей завязывают глаза и проводят внутрь помещения. В большом зале расставлены свечи, накрыт стол и очень много цветов. После романтического ужина певицу ждало пиро-шоу со спецэффектами на улице. При этом, автора сюрприза Ольга Бузова не показывает. В своем микроблоге знаменитость написала, что если и удивлять человека, то только так. По словам телеведущей, каждая жительница должна осознавать, что она и ее время – самое ценное. Артистка призналась, что в последнее время склоняется к принципу: «Все или ничего!». Она пожелала всем своим подписчицам любить себя.

В комментариях подписчики начали активно обсуждать, кто мог устроить Ольге Бузовой такой романтический вечер. Часть из них предположила, что это ее экс-возлюбленный Давид Манукян. С блогером певица рассталась в начале года, обвинив его в неверности и избиениях. Дава ее слова опроверг и всячески избегает комментариев по поводу жизни бывшей девушки. Другие фолловеры думают, что сюрприз для экс-ведущей «ДОМа-2» устроил новый избранник. В марте она призналась, что состоит в новых отношениях. Однако большинство пользователей Сети убеждены, что за организацией этого вечера в замке стоит сама поющая телеведущая.