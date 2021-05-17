 

Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась об «идеальном» возрасте для беременности

17.05.2021, 13:58, Разное
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В своем микроблоге Instagram Анна Заворотнюк решила пообщаться с поклонниками с помощь вопросов-ответов в сторис. Дочь звезды «Моей прекрасной няни» высказалась по поводу «идеального» возраста, чтобы стать матерью.
По словам звездной наследницы, ранее ей казалось, что беременеть нужно в 25 лет. Однако дочь Анастасии Заворотнюк как раз в таком возрасте, но детей пока не планирует. Она считает, что «идеального» времени для того, чтобы стать родителями, на самом деле нет. В будущем она мечтает завести ребенка, но пока не готова к такому серьезному шагу. Анне Заворотнюк кажется, что опыт и понимание ситуации приходят вместе с тем, как на свет появляются дети.

Дочь популярной актрисы, которая борется с онкологической болезнью, считает, что к первой беременности невозможно заранее подготовиться. Среди своих фолловеров она устроила опрос, чтобы понять, какой возраст они считают «идеальным» для пополнения в семье. Анна Заворотнюк предложила варианты: «до или после 25 лет».

Ранее блогер призналась, что в детстве у не был большой розовый домик для куклы Барби. Она мечтала, что, когда вырастет, обязательно построит и себе такое жилье. Дочь Анастасии Заворотнюк пошутила, что рада изменившимся цветовым предпочтением. Свою квартиру модель обустроила в нежных нюдовых оттенках.

Источник: vse42.ru



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