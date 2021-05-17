 

Провидица Ванга увидела будущее России в последние минуты жизни

17.05.2021, 13:58, Разное
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Болгарская провидица всегда по-особенному относилась к России. В Сети рассказали, что в последние минуты жизни она увидела будущее дружественной страны.
Болгарская предсказательница Вангелия Пандева Гуштерова, более известная как Ванга, пользовалась авторитетом и уважением далеко за пределами родной страны. Особенно тепло она относилась к России, в своих откровениях рассказывая о судьбе дружественной страны и всего мира. Среди сбывшихся предсказаний есть и успешная карьера Филиппа Киркорова, и трагедия атомной подлодки «Курск». Как оказалось, и в последние минуты жизни, будучи на смертном одре, Ванга думала о России, предвидя ее будущее.

Согласно слов болгарской пророчицы, уже вскоре у Москвы появится сильный союзник. Скорее всего, уверены эксперты, речь идет о Китайской народной республике. Уже сейчас РФ и КНР тесно сотрудничают во многих сферах, дальше они вполне могут заключить договор с целью противостояния всем возможным угрозам со стороны любого врага. Такие меры приведут Россию к благополучию и процветанию, обозначив для нее новый подъем.

Стоит отметить, что экстрасенс также говорила о грядущей Третьей мировой войне, которая разразится в XXI веке, не называя при этом точных сроков ее начала. Тем не менее, Ванга видела в 1990-х годах и распад Европейского Союза, и угасание Европы, и утрату прежнего могущества Соединенными Штатами. По заверению Тодора Тодорова, работающего с предсказательницей в качестве переводчика, были в ее видениях и совсем уж мрачные картины будущего мира. Однако их, как пишет «Слово и дело», пока не решаются сделать достоянием публики.

Источник: slovodel.com



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