США закрыли последнее консульство в России. Теперь посольство в Москве станет единственным диппредставительством США в РФ

“Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет объединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и программы обмена”, – отмечается в тексте.

https://www.facebook.com/yekaterinburg.usconsulate/posts/4081565295221188

Сторроу выразила надежду на скорое восстановление работы генконсульства США в Екатеринбурге.

“Надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами”, – отметила дипломат.

Контекст:

В декабре прошлого года Госдепартамент США закрыл американское генконсульство во Владивостоке, писало Associated Press.

О намерении закрыть консульства США в Екатеринбурге и Владивостоке говорилось в уведомлении Конгрессу от администрации 45-го президента США Дональда Трампа. Диппредставительства решили закрыть из-за кадровых проблем.

В 2017 году Россия ограничила численность американских дипломатов, которым разрешено работать в России в ответ на американские санкции. Тогда Россию покинули 755 сотрудников дипмиссии США. В 2018-м из-за высылки российских дипломатов и закрытия генконсульства РФ в Сиэтле в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Москва закрыла генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.

После закрытия генконсульств США единственным дипломатическим представительством Соединенных Штатов в России будет посольство в Москве.

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