Политолог сообщил, что Кличко попробуют отстранить через СНБО, так как по закону его уволить нельзя

“Война между мэром Киева Виталием Кличко и командой [президента Украины Владимира] Зеленского набирает обороты. На этой неделе команда президента намерена сделать еще ряд шагов, которые выведут конфликт на еще более высокий уровень. Как известно, на прошлой неделе власть неожиданно начала атаку против Виталия Кличко и его команды. Обыски прошли во многих коммунальных предприятиях Киева, а также у близких к Кличко людей. Например, у секретаря партии УДАР Артура Палатного. Всего было запланировано четыре серии заходов с обысками на коммунальных предприятиях Киева и различных подразделениях КМДА. Первые две серии мы с вами уже наблюдали на прошлой неделе”, – написал он.

Романенко описал, что будет происходить на этой неделе.

“Всю неделю до пятницы – будут продолжать кошмарить все возможные подразделения мэрии и вручать “підозри” налево, и направо. Вероятно, попробуют вручить підозру и главе исполкома партии УДАР Артуру Палатному. Юридическая сторона дела мало интересует, в сериальном мышлении Банковой главное – картинка. После такой артподготовки в пятницу будет проведено заседание СНБО, на котором примут решение “временно отстранить Кличко с главы КГГА из-за конфликта интереса, чтобы не мешал следствию”. Решение будет сформулировано максимально иезуитски, в духе “мы чуть ли не помогаем Кличко побороть коррупцию в Киеве, пусть еще спасибо скажет”, – утверждает эксперт.

По его данным, Зеленский издаст указ об отстранении Кличко и временно исполнять обязанности будет первый замглавы КГГА Алексей Кулеба.

“Как вы уже догадались – это представитель партии “Слуга народа”, ставленник [главы Офиса президента Андрея] Ермака. Это единственный более-менее возможный юридический план отстранения Кличко. Потому что назначить своего главу КГГА Банковая не может по закону. Целых три решения Конституционного Суда (от 6 июля 1999-го года, от 25 декабря 2003 года и от 3 октября 2005-го) прямо говорят, что президент имеет право назначить главой КГГА исключительно избранного киевлянами городского голову. Это дает хорошую правовую основу Кличко для отмены через суд указа президента о назначении главой КГГА любого “не-Кличко”. Поэтому Банковая, чтобы не утонуть в юридической войне, попробует оформить “захват” Киева через временно исполняющего главы КГГА. Иными словами, раз по закону Кличко снять с главы КГГА нельзя, попытаются снять через СНБО”, – объяснил Романенко.

Соучредитель Украинского института будущего считает, что ключевых мотивов для открытия “фронта” против Кличко два и есть еще один, “о котором Банковая не думает, но который важен для понимания причин конфликта”.

“Во-первых, Киев очень важен с точки зрения тех финансовых потоков, которые концентрируются в столице Украины. У команды Зеленского постоянно растут аппетиты, которые сложно удовлетворять в условиях сжимающейся экономики. Ермак и его ребята прекрасно знают, что и где есть в Киеве, чтобы упустить лакомые куски из своих рук. Разгромная для “Слуги народа” победа Кличко на местных выборах перечеркнула влажные мечты о взятии Киева под полный контроль. Потому пришлось договариваться и разделить сферы влияния. Продвижение человека Ермака – Алексея Кулебы – на первого зама Кличко было частью такой сделки”, – назвал он первый мотив.

Вторым мотивом эксперт считает конкуренцию Зеленского с Кличко на будущих выборах президента.

“Виталия Кличко рассматривают (и небезосновательно) в качестве одного из ключевых конкурентов на президентских выборах. Потому Кличко постоянно пакостят, как могут. То не дают добро на ввоз 1 млн вакцин, то устраивают истерики по поводу того, кто должен поднимать самый большой флаг Украины. Встреча Кличко с госсекретарем Энтони Блинкеном и его заместителем Викторией Нуланд, очевидно, стала последней каплей. Банковая не могла не знать, что на встрече с Кличко Энтони Блинкен подробно распрашивал об отношениях местных властей с центром и достаточно саркастично отзывался команде президента. Такое внимание Госдепа к Кличко не могло не насторожить Ермака и К”, – отметил Романенко.

Третий фактор, по его словам, связан со вторым – это “стратегическая роль Киева в условиях политической турбулентности”.

“Тот, кто политически контролирует Киев, тот контролирует и всю страну. Мы все помним, что делала киевская власть во времена Майдана, помогая [тогдашнему президенту Украины] Януковичу удержать власть. Не думаю, что на Банковой сегодня думают о худшем, но незримо этот фактор довлеет над любым президентом Украины. Кличко уже начал контроходы, чтобы нивелировать атаку Банковой. В минувшую субботу в контексте дня Европы в Киеве он встретился с 20 европейскими дипломатами. Мои источники в КГГА говорят, что, кроме уже заявленной линии о политических преследованиях, Кличко предоставил дипломатам ряд эксклюзивных материалов с пикантными подробностями войны Банковой против него. В том числе о роли Ермака в этой войне и коммерческой заинтересованности Ермака и [его зама] Кирилла Тимошенко в делах Киева”, – утверждает эксперт.

Он назвал “крестовый поход Банковой против Кличко” стратегической ошибкой команды президента.

“Банковая толкает Кличко к ситуативному альянсу с “Европейской солидарностью” и “Голосом” в Киевсовете, а для всех крупных игроков ситуация является еще одним маркером, что Зеленский будет пытаться наступать и создавать все новые и новые проблемы. На фоне пулеметных очередей санкций из СНБО и сложных маневров по деолигархизации, это превращает Зеленского в раздражитель для элит. Вопрос недалекого времени, когда они перейдут в контрнаступление”, – подытожил Юрий Романенко.

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4234727863215579

Контекст:

За последние несколько дней в Киеве прошел 31 обыск на коммунальных и коммерческих предприятиях, правоохранители вручили 11 сообщений о подозрении.

В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.

Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже “в махровые времена Януковича”.

—