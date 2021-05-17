 

Мадонна показала, как выглядела в 26 лет

17.05.2021, 13:56, Новости дня
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“16 мая 1984 года. Мадонна на вечеринке по случаю дня рождения [американского художника] Кита Харинга в Paradise Garage в Нью-Йорке”, – говорится в комментарии к снимку.

Отмечается, что в тот день певица также исполнила песню из своего репертуара Dress You Up.

May 16, 1984 – Dressed by her friend, Madonna attends Keith Haring’s Birthday party at The Paradise Garage in New York, also performing ‘Dress You Up’ during the bash.#keithharing #dressyouup #madonnastory pic.twitter.com/TXCHTpCwyO

— Madonna (@Madonna) May 16, 2021

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру.

В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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