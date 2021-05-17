 

Кандидатскую диссертацию Кивы могут направить на повторную защиту – советник Авакова

17.05.2021, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Учитывая большой общественный резонанс, я предполагаю, что экспертный совет отправит работу Кивы на повторную экспертизу, то есть на повторную защиту. […] Повторная защита проходит уже в другом спецсовете какого-то другого вуза. Сможет ли Илья Кива доказать, что это его работа, что он в этом разбирается, что там есть научные статьи – это будет уже выяснено в результате этой глубинной проверки”, – сказал он.

Советник Авакова выразил сомнения, что в результате Киве присвоят звание кандидата наук.

“Часто мы пытаемся обвинить членов этого диссертационного совета в том, что они что-то исказили, но на самом деле им приходит какой-то пакет документов. Они не проверяют, насколько эти документы являются достоверными”, – отметил Мартыненко.

Контекст:

26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления” в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости.

Подготовку к защите кандидатской диссертации Кивы активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”. После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.

Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней “много воды”, а также поддельные сопроводительные документы.

27 апреля стало известно, что его диссертацию могут направить на повторное рецензирование. 28 апреля Кива заявил, что его научного руководителя уволили.

По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником Авакова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Медики в Греции заявили о пяти серьезных случаях побочных эффектов от вакцинации

20.07 / МВФ и доступная ипотека. Зеленский назвал ключевые задания нового главы НБУ

02.09 / Экс-премьер Украины угодил на «Миротворец» за «отрицание российской агрессии»

11.04 / В МИД РФ призвали США обуздать политику Киева

12.07 / Бабиков о Януковиче: Я его представлял в суде, но защитником не был

14.03 / В Чечне силовики задержали “колдуний”. Одна из них – учительница истории и обществознания

07.10 / Путин получил из-за рубежа множество поздравлений с днем рождения

28.04 / Погребинский: Украинским нацистам еврей-президент не помеха

11.03 / Мнение: Манижа разбудила у националистов зависть к вагине

05.12 / В Офисе президента отреагировали на слова замглавы ОП Татарова о “внешнем управлении” в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика