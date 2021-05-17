КСУ рассмотрит конституционность назначения Шкарлета главой Минобразования

“Большая палата КСУ планирует рассмотреть вопрос об открытии конституционного производства по делу о конституционности постановления Верховной рады “О назначении Шкарлета С. М. министром образования и науки Украины”, – написала Совгиря.

Она отметила, что в марте коллегия в составе трех судей КСУ отказала в открытии производства по этому делу.

Контекст:

5 марта замглавы партии “Голос” Инна Совсун сообщила агентству “Интерфакс-Украина”, что нардепы отправили в Конституционный Суд представление об отмене решения Рады о назначении Шкарлета министром образования и науки из-за кнопкодавства на голосовании. Под представлением подписались нардепы от “Голоса”, “Европейской солидарности” и несколько мажоритарщиков.

В июне 2020 года Кабмин назначил Шкарлета заместителем министра – и.о. министра образования. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что “не обязан ссылаться на все статьи в интернете” и ссылается “только на первоисточник”. 5 апреля Шкарлет написал в Telegram-канале, что выиграл суд против Нацагентства по обеспечению качества высшего образования по делу о поиске плагиата в его работах.

17 декабря Рада назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества. За проголосовали 226 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Такое назначение вызвало митинги студентов и представителей университетов, а в партии “Голос” 24 декабря заявили, что во время голосования были случаи кнопкодавства. 18 января стало известно, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту возможного неперсонального голосования.

3 марта глава парламентской фракции “Голос” Ярослав Железняк сообщил, что Государственное бюро расследований Украины вызвало четырех депутатов из фракции (кроме Железняка – Наталью Пипу, Совсун и Ольгу Стефанишину) на допрос в качестве свидетелей по делу о возможном кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета министром образования.

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