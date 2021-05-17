 

Ширвиндт выплатил 400 тыс. рублей пострадавшей в ДТП женщине

17.05.2021, 13:42, Новости дня
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Худрук Московского академического театра сатиры, народный артист СССР Александр Ширвиндт выплатил 400 тыс. рублей пострадавшей в аварии с его участием женщине, сообщила представитель Новгородского областного суда Мария Воробьева.

Ширвиндт также подал ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон, пострадавшая более не имеет претензий к актеру, отметила Воробьева «Интерфаксу».

В августе 2020 года Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области. Авария произошла на одном из перекрестков Валдая. Актер за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу и врезался в Renault Sandero. В результате пассажирку Renault доставили в больницу с травмами руки. Артисту и его спутникам медицинская помощь не понадобилась. Артист полностью признал вину в аварии.



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