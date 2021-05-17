 

Белорусским силовикам разрешили применять оружие «с учетом обстановки»

17.05.2021, 13:42, Новости дня
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Силовики в Белоруссии получили право на применение оружия и спецсредств «с учетом складывающейся обстановки», соответствующие поправки в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности подписал президент республики Александр Лукашенко.

Поправки внесены в несколько существующих законов, в том числе – о внутренних войсках МВД, о государственной границе, об органах внутренних дел, об органах госбезопасности, передает РИА «Новости».

В соответствии с новым законодательством, в Белоруссии уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Сотрудники правоохранительных органов по новому закону не будут ответственны за вред, причиненный в результате их применения, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов. Также органы внутренних дел смогут применять боевую и спецтехнику при пресечении массовых беспорядков.

Ранее оружие и спецсредства силовики могли применять в том случае, «если иными способами выполнение возложенных на них задач не представляется возможным», то теперь силовики вправе применять их «с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя, руководствуясь требованиями настоящего закона».

При этом в обновленном законодательстве говорится, что применению спецсредств, спецтехники и оружия должно предшествовать «четко выраженное и очевидное для лица, против которого они могут быть применены, предупреждение о намерении их применить с предоставлением достаточного времени для выполнения законных требований», за исключением случаев, когда промедление создаст опасность для жизни правоохранителя или других граждан.

Сотрудники органов внутренних получили право запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей.

Прописаны также основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств. Так, проведение такого досмотра становится возможным при задержании.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

Ранее Лукашенко призвал сотрудников милиции не церемониться, когда речь идет о защите интересов граждан республики.



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