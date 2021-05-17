Скандалы: Перед ФНС все равны

Федеральная налоговая служба выиграла у матери спикера Госдумы Вячеслава Володина Лидии Барабановой иск о взыскании налогов и сборов

Федеральная налоговая служба выиграла у матери спикера Госдумы Вячеслава Володина Лидии Барабановой иск о взыскании налогов и сборов. Соответствующее решение вынес мировой участок №177 Москвы, обратил внимание Sobesednik.ru. Исковое заявление было подано ИФНС России по городу Истре в декабре 2020 года. Ранее в дачном кооперативе «Сосны», который расположен в Истринском районе Подмосковья, был обнаружен участок площадью 83 сотки, записанный на самого Володина. Особняк был построен по соседству с поместьями известных единороссов – Сергея Неверова, Игоря Руденского, Николая Ашлапова, а также главы аппарата правительства Сергея Приходько.

В январе решение по иску ФНС против Барабановой вступило в силу. Вскоре судебные приставы открыли против пенсионерки исполнительное производство, следует из базы ФССП. В соответствии с ней, Барабанова должна оплатить присужденную судом госпошлину в 466 рублей. Несмотря на небольшую сумму, 84-летняя бизнесвумен не торопится ее погашать.

Мать спикера Госдумы является учредителем нескольких компаний. Так, Барабанова владеет несколькими агрохолдингами в Смоленской и Тверской областях, а также охотничьими хозяйствами, на территории которых построены жилые комплексы и дома отдыха. Бизнесом она якобы занялась в возрасте 72 лет.

В 2018 году выяснилось, что пенсионерка владеет квартирой в Москве, которая находится в элитном жилом комплексе «Белый Лебедь» на Мичуринском проспекте и стоит порядка 230 млн рублей. Площадь квартиры составляет порядка 400 квадратных метров.

Сын Лидии Барабановой Вячеслав Володин в настоящее время является председателем Государственной думы РФ. Большую часть жизни он работал на различных государственных должностях – был вице-губернатором Саратовской области, вице-спикером, руководителем аппарата правительства. На всех этих должностях он не мог заниматься бизнесом.

В 2016 году «Собеседник» обнаружил у Володина элитную квартиру за треть миллиарда рублей.

Илья Давлятчин

Оригинал материала: «Собеседник.Ру»

«Собеседник.Ру», 16.05.17, «Облико маралы. Как мама Вячеслава Володина помогает семье сына»

Прошел год с тех пор, как Sobesednik.ru выяснил, что бизнесвумен Лидия Барабанова приходится мамой Вячеславу Володину.

За это время наши коллеги из «Муниципального сканера», «Медузы» и с телеканала «Дождь» провели большие расследования, пытаясь найти между политиком и его матерью финансовую связь. На самом деле формально бизнес Барабановой с Володиным не связан никак. Он связан с его ближайшим окружением.

Сергей Неверов

Сосед Вячеслава Володина по дачному кооперативу «Сосны» Сергей Неверов – старожил Госдумы. Но если прежде он баллотировался в депутаты от родной Сибири, то в нынешний созыв вдруг полюбил Смоленскую область. Именно на Смоленщине сегодня процветает основной производственный бизнес Лидии Барабановой.

На ее имя, например, здесь записано два охотничьих хозяйства общей площадью почти 70 тысяч га. Правда, в 2006 году на части этой территории сроком на 25 лет был образован заказник «Новодугинский», но известно, что Володин – заядлый охотник, даже в Африку на сафари летал. Так что про заказник чиновники быстро забыли, и теперь в распоряжении спикера – сафари прямо под боком у мамы: в этом сезоне местные чиновники разрешили завалить там двух медведей и 13 лосей.

А вот маралов, которых в Новодугинский район завезло с Алтая барабановское сельхозпредприятие «Боброво», пока не стреляют. Вроде как.

– Слышал, что среди маралов большой падеж, – поделился местный житель Алексей Николаев.

Выяснить размеры и причину падежа у гендиректора «Боброво» Марины Жуковой не удалось. Своего сайта у компании нет, телефон, указанный на сайте администрации, не зарегистрирован в сети, а электронного адреса не существует. А ведь засекреченная фирма – один из флагманов в агрохозяйстве области: кроме маралов, выращивает еще и всякие зерновые. Благо администрация оказывает содействие и законодательно, и деньгами. Надо ж поддерживать отечественного производителя с такими-то связями. Нет, самого Володина в Новодугинском районе жители не видят, зато его друг Сергей Неверов – частый гость, регулярно участвует в совместных с руководством «Боброво» мероприятиях.

Николай Панков

И ладно бы только Неверов. В 2010 году это самое «Боброво» стало соучредителем еще одной местной компании – «Новодугинский агрокомплекс». Партнером Барабановой там выступил Александр Рязанов, бывший депутат и земляк Вячеслава Володина.

В тот же Новодугинский район наведывается и другой депутат Госдумы от Саратовской области, один из ближайших соратников спикера Николай Панков. На имя его тещи два с половиной года назад там было оформлено имение в 2,3 гектара, и сам Панков признался РБК, что «несколько раз» там бывал.

При этом не так давно у Лидии Барабановой был общий бизнес с семьей Николая Панкова. Принадлежащий Барабановой «Инвест Холдинг», одним из основателей которого изначально была как раз теща этого депутата, учредил дочернюю фирму «Фотон-2001», партнерами в которой стали сам Панков и его супруга Ирина. А в 2014 году «Инвест Холдинг» выиграл конкурс на предоставление в Саратове помещения для депутатской приемной того же Панкова.

Игорь Руденский и Ко

По соседству с тещей Панкова «Дождь» нашел участок, принадлежащий Артему Балыхину, экс-руководителю аппарата Володина сначала в Белом доме, а затем в администрации президента. По данным ЕГРЮЛ, сегодня Балыхин вместе с Лидией Барабановой значится соучредителем «Инвест Холдинга», а возглавляет фирму его жена Юлия. Одним из предыдущих руководителей компании был, кстати, экс-глава секретариата Володина Антон Лопатин. Его, кстати, тоже видели в Новодугинском районе Смоленщины.

А сам «Инвест Холдинг» до декабря прошлого года был зарегистрирован в офисном здании в Сокольниках, принадлежащем семье депутата Игоря Руденского, еще одного соседа Вячеслава Володина по дачному кооперативу «Сосны».

…И это только основные фигуры. Как-то так вышло, что бизнес Лидии Барабановой оказался тесно переплетен с друзьями и соратниками ее сына. Впрочем, самостоятельно ей было бы сложно со всем управляться. Все-таки, по информации «Собеседника», 4 апреля бывшей учительнице младших классов исполнился 81 год. Но сам Володин никак матери в ее бизнесе не содействует, формально. Скорее наоборот.

К примеру, из трех бывших квартир пенсионерки в престижном доме на Зоологической улице в центре Москвы две, как нам стало известно, она подарила бывшей жене сына и своей внучке Свете. Цена подарка – около 100 млн рублей.

Получается, что это не спикер помогает маме, а она ему.

Смычка бизнеса, власти и партии

На День Победы в Новодугинском доме престарелых прошло сразу несколько праздничных мероприятий. Правда, обошлось без салюта.

– Салют дорого стоит, – вздохнула по телефону директор заведения Джамал Копылова. – А мы ведь бюджетное учреждение, и финансово нас никак не выделяют. Хорошо хоть спонсоры помогают.

– Под спонсорами вы имеете в виду хозяйство мамы Володина «Боброво», которое возглавляет ваша сестра Марина Жукова?

Связь неожиданно прервалась, и на последующие звонки Копылова не отвечала. При этом Марина Жукова входит в наблюдательный совет дома, а в попечительский совет входит председатель райсовета депутатов местный единоросс Владимир Копылов, муж Джамал Копыловой. Вот такая смычка бизнеса, власти и партии. О ней в районе знают многие, но вслух говорить не хотят.

– Глава района в своих действиях прикрывается московскими депутатами, – рассказал местный активист ЛДПР Дмитрий Игнатьев, который тоже не стал подробно комментировать ситуацию. – Народ боится против слово сказать, так как или сам, или родственники работают в муниципальных учреждениях. А они все косвенно подчиняются главе. С помощью этого механизма достигается огромный процент на всех выборах. На некоторых участках более 90% «голосовали» за ЕР при явке в 95%. Смех!

Олег Ролдугин