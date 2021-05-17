Скандалы: Чубайс поиздержался

Бывший глава «Роснано» продал свой процент в компании новому гендиректору Сергею Куликову

Новый руководитель «Роснано» Сергей Куликов стал совладельцем госкорпорации, следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Топ-менеджер получил процент «Управляющей компании “Роснано” – долю бывшего руководителя Анатолия Чубайса. Чубайс заявлял семь лет назад, что купил себе процент в «Роснано», но ни сумма той покупки, ни сумма недавней продажи неизвестны. Этот процент давал Чубайсу возможность не раскрывать свои доходы.

Росимущество целиком владеет АО «Роснано», но управляет госкорпорацией специально созданное в 2013 году ООО «УК “Роснано”». Компания на один процент принадлежала Чубайсу, и на 99 процентов – самому «Роснано». Чубайс заявлял, что купил «символическую» долю в управляющей компании в момент её создания, в 2013 году. Считается, что такая доля Анатолия Чубайса в УК позволяла ему не раскрывалась свою заработную плату – обязанность глав госкомпаний декларировать доходы появилась как раз в тот период.

Менеджеры «Роснано» перешли на работу в управляющую компанию из АО в течение первого квартала 2014 года. На момент проведения реформы заявлялось, что она повысит мотивацию, эффективность руководителей «Роснано»: тем разработали систему вознаграждений за реализацию успешных проектов. Фиксированная часть вознаграждения УК составляет около 1-2 процентов в год от объёма активов в управлении – в случае «Роснано» это означало несколько миллиардов рублей в год. Так и оказалось: например, выручка УК «Роснано» по итогам 2020 года составила 2,8 млрд рублей, чистый убыток – 107,1 млн рублей, следует из сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».

В Росимуществе и «Роснано» «Октагону» не уточнили детали сделок 2013 и 2021 годов и не ответили на вопросы о дивидендах экс-правления.

Сделка по продаже акций «Роснано» могла стать для Чубайса дополнительным «золотым парашютом».

3 декабря 2020 года совет директоров «Роснано» избрал 44-летнего Сергея Куликова на должность председателя правления УК. За день до этого президент Владимир Путин предложил должность топ-менеджеру, тогда ещё первому зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии. Руководитель госкорпорации избирается сроком на пять лет. Тогда же Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

«Октагон» подводил печальные итоги работы экономиста в «Роснано»: среди прочего за 12 лет корпорация получила от государства около 400 млрд рублей и только в 2017 году первый раз выплатила в госбюджет 500 млн рублей дивидендов. И это на фоне огромных зарплат и премий руководству, достигавших 50 млн рублей в месяц.

Александр Колесников

Оригинал материала: «Октагон»

«Октагон», 03.12.20, «Чубайс уходит без суда»

В том, что Анатолий Чубайс ушёл в отставку с поста главы «Роснано» ровно через четверть века после проведения залоговых аукционов, есть что-то символическое. Смена руководства госкорпорации органично вписалась в проводимую Правительством Мишустина реформу институтов развития, которая, с одной стороны, является частью переформатирования всей системы управления, а с другой – решает конкретную задачу оттеснения старых олигархических групп от доступа к бюджетному финансированию.

Даже если Чубайсу не будет предложна новая должность, его статус представителя старой, сложившейся в 90-х элиты останется незыблемым. Хотя бы потому, что в его активе давние связи с «семьёй» (Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, Александр Волошин), контакты с новыми элитами, которым он в последнее время помогал выстраивать отношения с Западом.

Чубайс является членом Бильдербергского клуба, участником Давосского форума, имеет опыт работы в международном совете американского финансового холдинга JPMorgan Chase и эксклюзивные связи с верхушкой Демократической партии США: с семейством Клинтонов, экс-президентом Бараком Обамой, с бывшим вице-президентом и возможным победителем на последних президентских выборах Джозефом Байденом.

Людьми с таким бэкграундом не разбрасываются, особенно если их нетривиальные контакты можно использовать для неформальных коммуникаций с американскими демократами.

Поэтому всем, кто продолжает мечтать о суде над Чубайсом за преступления 90-х, придётся смириться с тем, что он останется членом российского истеблишмента, а его карьера – зеркалом 30-летней истории постсоветской России.

От молодого карьериста до поклонника Пиночета

Молодой Чубайс – это классический управленец советского извода. В 1977 году он окончил Ленинградский инженерно-экономический институт (ЛИЭИ) по специальности «экономика и организация машиностроительного производства», в 1983-м защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследование и разработка методов планирования совершенствования управления в отраслевых научно-технических организациях». В 24 года вступил в партию, что по тем временам было обычным шагом для молодых людей, ориентированных на успех и карьеру.

Тогда же начался путь к рыночному, монетаристскому и макроэкономическому фанатизму: от понимания проблем советской экономики к изучению опыта реформ в Венгрии и Югославии, сближению с группой молодых московских экономистов под руководством Егора Гайдара, участию в работе созданной в 1984 году комиссии политбюро по совершенствованию управления народным хозяйством и длительной стажировке в Венгрии.

Итогом стала составленная в марте 1990 года аналитическая записка о концепции перехода к рыночной экономике в СССР, которая, судя по её содержанию, готовилась под влиянием реформ, проведённых в Чили правительством Аугусто Пиночета: радикальные рыночные преобразования, понимание их негативных последствий (бедность, безработица) и готовность к жёсткому контролю над обществом (запрет на забастовки, контроль над информацией и прочее).

Рвение молодых людей было оценено: летом 1991 года их пригласили в Австрию на стажировку по программе Госдепа США, а уже в ноябре почти все они стали министрами Правительства молодых реформаторов.

Главный идеолог антинародной приватизации

В Правительстве Егора Гайдара Чубайс занимал должность главы Госкомимущества, в июне 1992 года стал вице-премьером по экономической и финансовой политике, а с ноября 1994 года – вице-премьером, ответственным за всю финансово-экономическую сферу.

С апреля 1992 года он руководил проведением приватизации малых предприятий, затем – ваучерной приватизацией, по итогам которой владельцами большинства предприятий стали их руководители, а все 40 миллионов вкладчиков чековых (ваучерных) инвестиционных фондов не получили ничего, то есть были обмануты.

Но самым скандальным эпизодом приватизации 90-х стали залоговые аукционы, прошедшие в ноябре – декабре 1995 года. В течение двух месяцев содержание российских недр, принадлежащих, согласно принятой в 1993 году Конституции, народу, было практически бесплатно отдано группе заранее определённых, близких к Правительству частных собственников.

Ситуация усугублялась тем, что Правительство вообще не проводило никакой промышленной политики. Чубайса, как и остальных членов «команды молодых реформаторов», практически не интересовал производственный сектор: они работали не с ним, а с финансами и макроэкономическими показателями. На то, что закрываются предприятия, люди теряют работу и нищают, и вообще на происходящее с теми, кто «не вписался в рынок», им было наплевать.

Результатом стала массовая ненависть к реформаторам, и в первую очередь – к главному приватизатору Чубайсу. Поэтому значительная часть населения обрадовалась, когда после провала на парламентских выборах 1995 года проправительственного движения «Наш дом – Россия» Борис Ельцин сказал, что в этом «виноват Чубайс», и отправил его в отставку.

Борец с коммунистическим реваншем

Чубайс неоднократно признавался в ненависти к коммунистической идеологии и в одном из интервью даже назвал целью приватизации «уничтожение коммунизма». Это ему припомнили в нулевые, когда общество начало стремительно леветь.

Он считал себя демократом: в 1993 году участвовал в создании движения «Выбор России», в 1994-м стал одним из соучредителей и членом политсовета гайдаровской партии «Демократический выбор России».

Выступая в феврале 1996 года на Давосском форуме, он пугал Запад «коммунистическим реваншем», а месяц спустя убедил Ельцина, рейтинг которого за несколько месяцев до президентских выборов был неотличим от статистической погрешности, отказаться от плана распустить Думу и перенести голосование на два года.

В это трудное для Ельцина время Чубайс возглавил его избирательную кампанию, главным трендом которой стала антикоммунистическая истерия, а инструментом – огромные деньги.

После выборов Чубайс был назначен руководителем Администрации президента (АП) и на фоне тяжёлой болезни Ельцина на протяжении нескольких месяцев фактически контролировал весь процесс выработки и принятия решений, чем заслужил прозвище «регент». В роли главы АП он был технологичен в плане пиара, завёл моду на еженедельные информационно-аналитические доклады по публикациям СМИ и пытался поставить их под контроль Кремля. Но не преуспел: наступало время больших информационных войн между олигархическим кланами.

Автор дефолта

В марте 1997 года Чубайс был назначен первым вице-премьером и министром финансов РФ. Как финансист он боролся за улучшение макроэкономических показателей и добился определённых успехов: снижения инфляции, роста ВВП (на 1,4 процента), снижения ставки по ГКО. В результате британский журнал Euromoney признал его лучшим министром финансов 1997 года.

Чубайс пережил информационные войны в связи с приватизацией «Связьинвеста» (олигархи Борис Березовский и Владимир Гусинский обвиняли его в поддержке Владимира Потанина) и «делом писателей» (высокие гонорары за ненаписанную книгу о приватизации). Но был отправлен в отставку в марте 1998 года вместе со всем Правительством Виктора Черномырдина.

В июне 1998 года, когда на фоне азиатского финансового кризиса в России начался кризис на рынке ГКО, работавшем по правилам созданной при активном участии Чубайса «Концепции развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации», он был назначен спецпредставителем президента по связям с международными финансовыми организациями для «выбивания» кредита, необходимого для поддержания российской экономики.

Ему удалось договориться с МВФ о выделении 11,2 млрд долларов.

Но первый транш в размере 4,8 млрд растворился в воздухе (то ли сразу был переведён на счета иностранных банков, то ли был нецелевым образом истрачен ЦБ РФ).

Это совпало с обрушением рынка ГКО и привело к дефолту 1998 года со всеми вытекающими для населения последствиями в виде обвального роста цен, дефицита товаров ежедневного потребления, обнуления банковских вкладов, банкротств и невыплаты зарплат.

Во всём этом тоже обвиняли Чубайса: придумал плохие правила для рынка ГКО, участвовал в разворовывании кредита МВФ.

Расчленитель единой энергосистемы России

В апреле 1998 года с подачи премьер-министра Сергея Кириенко Чубайс был избран в состав совета директоров и назначен председателем правления РАО «ЕЭС России».

Государственная компания, контролировавшая 72 процента генерирующих мощностей и 96 процентов линий электропередач, находилась в кризисном состоянии из-за системных неплатежей потребителей. Только 20 процентов услуг оплачивались деньгами, ещё 65 процентов – векселями и бартером, а оставшиеся 15 процентов не оплачивались вообще.

Это привело к высокой кредиторской задолженности предприятий РАО «ЕЭС», невозможности приобрести топливо, прекращению ремонтных и строительных работ, «веерным отключениям» целых районов, регулярным авариям, задолженности по зарплатам и забастовкам энергетиков.

Введённые Чубайсом меры – отключение неплательщиков на фоне запрета «веерных отключений» – позволили к 2001 году покончить с неплатежами, в полтора раза снизить долги РАО «ЕЭС», в четыре раза повысить объём инвестиций, начать плановые ремонтные работы. Всё это сопровождалось истерикой в СМИ: из-за Чубайса «люди замерзают в больницах», «младенцы умирают в роддомах», «останавливаются предприятия, и люди остаются без зарплаты».

Второй этап реформы был нацелен на привлечение частных инвестиций и создание конкурентной среды. По сути, это была та же приватизация, в ходе которой генерирующие и занимающиеся продажей электроэнергии компании перешли в частную собственность. Передача электроэнергии по электросетям и диспетчеризация остались в собственности государства.

1 июля 2008 года РАО «ЕЭС» было ликвидировано и разделено на 23 независимые компании – две государственные и 21 частную.

В результате реформы к 2017 году количество аварий на электростанциях снизилось по сравнению с 2008 годом на 11 процентов, начался ввод новых генерирующих объектов, но цена на электроэнергию для всех потребителей выросла в 2,5 раза.

А Чубайса обвинили в распиле единой энергосистемы России, распродаже олигархам электростанций, которые в течение десятилетий строили всей страной, и необоснованном росте цен на электроэнергию.

Чубайс «похоронил» «Союз правых сил»

На парламентских выборах 2003 года Чубайс вместе с Борисом Немцовым и Ириной Хакамадой возглавил партийный список «Союза правых сил» (СПС). За полгода до голосования социологи предупреждали о падении рейтинга СПС по сравнению с выборами 1999 года, на которых партия получила поддержку 8,52 процента избирателей.

Вызывающая реклама (тройка главных демократов в роскошном самолёте) и жёсткая позиция Чубайса ещё больше ухудшили положение СПС. За полтора месяца до выборов он встал на защиту только что арестованного Михаила Ходорковского, а за несколько дней до голосования в достаточно резкой форме обрушился на набиравший популярность на фоне борьбы с незаконной иммиграцией блок «Родина», назвав его идеологию «национал-социализмом в самом омерзительном, самом опасном для России виде».

В результате за СПС проголосовало 3,97 процента, партия не преодолела избирательный барьер и не вошла в Госдуму. А по итогам выборов 2007 года, на которых СПС набрал 0,96 процента голосов, партия прекратила своё существование.

Превратил «Роснано» в синекуру для либералов

Больше всего вопросов вызывает 12-летняя деятельность Чубайса в качестве руководителя госкорпорации «Роснано». Одна из главных претензий – неэффективное использование государственных средств.

За 12 лет корпорация получила от государства около 400 млрд рублей и только в 2017 году первый раз выплатила в госбюджет дивиденды в размере 500 млн рублей. И это на фоне огромных зарплат и премий руководству, достигавших 50 млн рублей в месяц.

Отдельный вопрос у Счётной палаты вызвало то, что премии за неприбыльные проекты выплачивались за счёт кредитов, полученных под госгарантии, и регулярное, сопровождающееся миллиардными убытками прекращение инвестиционных проектов. В 2015 году «Роснано» вышло из 16 инвестиционных проектов, убыток по которым составил 13,1 млрд рублей.

Лежащее на поверхности объяснение: госкорпорация функционирует в режиме научно-исследовательского института, в котором отрицательный результат – это тоже результат. Но этой стратегии противоречит практика инвестирования в зарубежные производственные компании вроде OCSiAl (зарегистрирована в Люксембурге, и только часть производства находится в Новосибирске) или финансирование создания российских «дочек» крупных западных компаний, которые не воспроизводят полный цикл, а всего лишь изготовляют часть комплектующих изделий. К таким проектам относится Vestas Manufacturing Rus – филиал датской Vestas Wind Systems A/S, занимающейся производством ветрогенераторов.

Также в ходе проверок выявлено завышение стоимости ряда проектов, что позволяет прокручивать излишки в банках, на бирже и используя иные схемы. В результате создаётся впечатление, что «Роснано» работает не над развитием передовых технологий, а ради личного обогащения руководства корпорации.

Последней каплей стала попытка Чубайса получить доступ к средствам неправительственных пенсионных фондов и использовать их для финансирования своих убыточных проектов. В потоке этого негатива теряются отдельные удачи «Роснано» вроде инвестиций в производство графеновых нанотрубок, которое оценивают в 1,5 млрд долларов.

Демонизация Чубайса как результат пиара и стихийного мифотворчества

Представление о Чубайсе как об одном из самых эффективных менеджеров было сформировано ещё в самом начале 90-х. Тогда много говорили о его умении организовать работу и добиться нужного результата. При этом люди, которым доводилось работать с Чубайсом, утверждают, что он совершенно не умеет выстраивать корпоративное управление: всё делает в ручном режиме, а результатов добивается за счёт своей энергии и редкой работоспособности.

Косвенным подтверждением этого является история времён Правительства Виктора Черномырдина, когда по утрам другим министрам приносили папку с документами, а Чубайсу привозили тележку с огромной кипой бумаг, и он все эти документы «прочитывал и прорабатывал».

Не исключено, что аналогичным мифом является и особая роль Чубайса в приватизации. Ведь известно, что в 1988 году в ходе семинара на турбазе «Лосево» он резко критиковал предложенную Виталием Найшулем идею ваучерной приватизации, указывая на то, что результатом её реализации будут «массовая несправедливость и массовое недовольство». Но когда решение было принято, он всё сделал со свойственной ему методичностью.

То же самое можно сказать об истории с залоговыми аукционами. Их схему придумал не Чубайс, а глава «ОНЭКСИМ-банка» Владимир Потанин, а организацией сделок занимался заместитель председателя Госкомимущества Альфред Кох. Чубайс, как и вице-премьер Олег Сосковец, всего лишь поддержал эту затею. Но в центре внимания оказался именно Чубайс, а не Потанин, Кох или Сосковец.

Выходит, не случайно просидевший три года в тюрьме по обвинению в организации покушения на Чубайса и трижды оправданный судами присяжных Владимир Квачков сказал, что «роль Чубайса в отрицательных последствиях реформ 1990-х годов сильно преувеличена».

Скорее всего, источником мифологии о «злодее» Чубайсе в значительной степени являются его склонность быть «первым учеником» и его собственная прямая речь. Он слишком часто демонстрировал готовность идти к цели, не обращая внимания на тех, кто «не вписался в рынок», и люди считывали его высокомерное пренебрежение, угадывая за ним «людоедскую» сущность главного приватизатора.

Вера Зелендинова