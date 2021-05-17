Сегодня продают только огромных бройлеров: забытый полезный цыпленок табака и рецепт сациви

Грузины очень любят блюда из курицы. Они их готовят настолько мастерски, что каждый человек, который не является вегетарианцем, попробовав, получит огромное удовольствие. Вот одно из самых популярных блюд под названием цыпленок табака (так его привыкли все называть, однако правильное название – цыпленок тапака), а также не менее любимое всеми сациви.

Курица под прессом

Отличительная особенность блюда заключается в том, что для него выбирают небольшого цыпленка весом до одного килограмма вместо огромного бройлера, которого мы привыкли видеть в магазине. Рецепт очень прост, поэтому его чаще других используют для приготовления. Достаточно разрезать птицу на месте грудки, развернуть, можно немного отбить молоточком, а затем положить на сковороду и прижать прессом.

В качестве пресса используют специальный тяжелый предмет, напоминающий по форме утюг.

Преимущества приготовления

Для жарки цыпленка не нужно пользоваться духовкой, что значительно облегчает процесс. То есть достаточно разогреть сковороду и положить на нее приправленную курицу, обжарить ее с двух сторон, и блюдо готово. Время для приготовления цыпленка табака уходит в два раза меньше, чем при готовке запеченной в духовке курицы. Плюс и в том, что в любое время можно проверить степень готовности. Для этого нужно всего лишь сделать небольшой надрез и посмотреть, нет ли крови. Если она отсутствует, а мясо режется легко, значит, цыпленок готов.

Приготовление без духовки

В Грузии раньше вообще не было духовок, люди использовали тандыр. Эта емкость по форме напоминает колодец.

Ее разогревают на костре, а затем раскатывают лепешки и прикрепляют их к внутренней стороне округленной посуды. Когда лепешка становится готовой, она просто отпадает. Приготовление мяса, которое так любят грузины, также требует термической обработки. Поэтому люди придумали мангал, чтобы жарить его кусочки подвешенными над костром (шашлык на шампурах). В случае с приготовлением цыпленка табака вам также не понадобится духовка. Согласитесь, что она есть не везде, тем более что ею умеют пользоваться далеко не все люди. Сковороду найти гораздо проще, да и опыт приготовления не особо нужен. Положить птицу, хорошо ее прижать и обжарить с двух сторон – это сможет сделать даже новичок в кулинарии.

Польза для здоровья

Для приготовления цыпленка не нужно пользоваться растительными маслами. Достаточно положить на сковороду немного куриной кожи и подождать, пока из нее выйдет нужное количество жира. Когда сковородка будет горячей и покрытой жирным слоем, можно класть цыпленка.

В процессе жарки он также выделит жир, который является вредным для здоровья и фигуры. В итоге получается, что вы будете потреблять непосредственно само мясо. К тому же отсутствие сочетания животного жира с растительным убережет вас от прибавления лишних килограммов. Ничего, кроме пользы, в таком блюде нет. Поэтому можете смело наслаждаться изысканным вкусом мяса птицы.

Процесс создания блюда

Для приготовления выберите небольшого цыпленка и приправьте его любимыми специями.

Если хотите, чтобы мясо было более мягким, предварительно отбейте курицу молоточком.

В качестве специй используйте соль – это главный ингредиент. Все остальное – по вашему желанию. Перец (черный или красный), аджика, немного чеснока, всевозможные ваши любимые травы – все это будет только усиливать вкус этого замечательного блюда.

Если любите хрустящую корочку, у вас будет возможность ею насладиться. Те, кто предпочитает потреблять мясо без кожицы, могут на заключительном этапе накрыть сковороду крышкой на несколько минут. Перед потреблением ее можно будет легко снять.

Ингредиенты для сациви

Еще одним любимым грузинами блюдом, как было сказано раньше, является сациви. Его также можно назвать исключительно полезным, поскольку в нем нет ничего вредного для организма. Стоит также отметить, что грузины почти во все блюда добавляют орехи, и это не только придает пикантности вкусу, но и позволяет извлечь необходимые растительные масла. Для приготовления сациви вам понадобится одно куриное филе, пятьдесят граммов грецких орехов, четверть луковицы, зубчик чеснока, соль и другие специи по вашему желанию (шафран, чили, пажитник, черный перец и пр.). Вам также понадобятся две ложки масла и одна чайная ложка уксуса.

Способ приготовления

Поставьте на огонь кастрюлю с двумя стаканами воды. Когда она вскипит, добавьте соль и положите нарезанное кусочками филе. Пока оно варится, поставьте сковородку, дождитесь, пока она разогреется, положите масло и обжарьте в нем измельченный лук с чесноком. После этого обжарьте и измельчите грецкие орехи. Все пассерованные ингредиенты поместите в кастрюлю с отварной грудкой, добавьте уксус и специи. Потомите несколько минут и подавайте к столу. Это блюдо гарантированно удивит вас и ваших близких своим очень нежным и изысканным вкусом. Легкого вам приготовления и приятного аппетита!