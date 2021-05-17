Как сделать красивый балдахин для детской. Нужна металлическая корзина, яркое боа и отрез ткани

Дети ужасно любят устраивать домики из подушек, табуреток и покрывал. Почему бы не сделать для них чудесную палатку с роскошным перьевым навершием? В зависимости от ткани и декора это может быть воздушных замок юный принцессы или шатер звездочета.

Что понадобится для работы

Основа всего — большая, не меньше 5 см в диаметре, проволочная корзина. Лучше всего, если она будет полукруглой формы.

Другие материалы:

боа из перьев (в зависимости от величины корзины понадобится от 4 до 6 штук);ткань (при ширине 1,5 м лучше взять 2 или даже 3 длины с учетом подгибки);толстые нитки или тонкая пряжа в тон боа и соответствующая иголка;ножницы;обычные нитки под цвет ткани и игла для ручного шитья;примерно 0,5 м двусторонней атласной ленты шириной 2-2,5 см.

Если у вас есть швейная машинка, это существенно облегчит задачу.

Работа с боа

Один из самых сложных этапов, в частности потому, что пушистое боа будет терять перья, а они — всеми правдами и неправдами лезть вам в нос. Вообще перед началом работы желательно достать боа и встряхнуть, чтобы расправить слежавшиеся элементы. Только делать это лучше всего над ванной или в таком месте, где собрать разлетевшиеся перышки будет нетрудно.

На самой верхушке корзины завяжите атласную ленту — так будет проще подвесить готовый балдахин.

Дальше понадобится большая игла и пряжа — закреплять боа на прутьях (см. также главное фото). Завяжите нитку в перекрестье прутьев, приложите боа и начните прихватывать его по всей длине.

Благодаря пушистым перьям нитку не будет видно ни снаружи, ни изнутри. Но если не удалось найти пряжу точно в тон боа или вы опасаетесь, что ее все-таки заметят, то работайте леской либо мононитью.

Связывать между собой или как-то дополнительно фиксировать концы боа не нужно: достаточно сделать нахлест в 5-7 см и пришивать одновременно оба.

Постепенно спускайтесь по прутьям корзины, прихватывая боа к проволоке. Главное тут — не увлечься и оставить самый нижний ряд свободным. Для чего это нужно, узнаете из дальнейших инструкций.

Подготовка шатра

Примерно представьте, на какой высоте будет висеть ваш красивый балдахин. Измерьте расстояние от его нижнего края до пола, добавьте 15 % — это и будет необходимая длина. Ткань нужно будет разрезать на 2 (если это тюль, органза или шифон, то можно и на 3) полотнища.

Пример: у вас получилась высота 1,2 м. Добавляем 15 % — это 18 см. Плюс 4 см на подгибку по верхнему и нижнему краю; итого нужно 2 (или 3) куска шириной 1,5 м и длиной 1,42 м.

Каждое полотнище нужно обработать со всех 4 сторон швом вподгибку с закрытым срезом. Как вариант — пройтись сначала оверлоком, а потом подогнуть 1 раз на изнаночную сторону (в этом случае прибавку нужно сделать не 4, а 2 см).

В случае с легкими тканями все еще проще — там достаточно установить мелкий зигзаг и проложить ровную строчку. Шифон соберется в плотный валик, и срез будет выглядеть достаточно красиво. Прибавки будет достаточно в 2 см на оба среза.

Почти готовый шатер

К сожалению, особенность корзины такова, что отстрочить кулиску и вдеть в нее проволоку не получится: будут мешать вертикальные прутья. Поэтому верхний край всех трех полотнищ придется вручную (так же как вы делали это с боа) пришить к нижней части корзины.

Что нужно учесть во время этой работы?

Прежде чем шить, уложите полотнища вокруг корзины, более-менее равномерно распределив их по периметру.Не забудьте сделать небольшой нахлест: назначьте какую-либо часть корзины с боа передней, отметьте на ней центр, наложите края двух полотнищ друг на друга и зафиксируйте в таком положении.Начните пришивать ткань к проволоке, сдвигая ее по ходу работы и формируя небольшие складки.

Есть другой вариант, как закрепить стенки шатра:

Если ткань плотная, верхние срезы подверните и прострочите только на один раз либо просто обработайте их на оверлоке.Распределите полотнища аналогично предыдущему варианту.Оберните ткань вокруг проволоки и прошейте швом “вперед иголку”, одновременно присбаривая ее.

Увы, но и в том, и в другом случае пришивать придется вручную — машинка здесь не помощник.

Финальная часть и декор

Оставшимся боа закройте место пришивания стенок шатра. Если вы боитесь, что ваших навыков шитья недостаточно, то не переживайте: пушистый материал надежно замаскирует все огрехи.

Не забывайте в процессе добавлять декор, например узкую атласную ленту. Расположите отрезки ленты равномерно по периметру корзины, чтобы они красиво свисали с готового балдахина.

Ткань можно украсить звездами или силуэтами единорогов — их несложно вырезать своими руками из фольгированного картона или фоамирана с блестками.

Маленький совет: декор можно не пришивать, а, например, аккуратно приколоть английскими булавками. Тогда по настроению простые ленточки можно заменить радужной гирляндой или россыпью фейерверков.

Что в итоге? Остается только подвесить шатер из перьев в детской к потолку или крепкому кронштейну достаточной длины. Под ним из декоративных подушек в соответствующей стилистике соорудите уютное гнездышко и будьте уверены: ваш ребенок будет проводить там все свободное время!