Россия завершает испытания гиперзвукового «Циркона»

Российские специалисты вскоре должны закончить тесты новой гиперзвуковой ракеты «Циркон», которой хотят оснащать надводные корабли и подлодки Военно-морского флота.

Новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон» находится на завершающей стадии испытаний. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве Владимира Поспелова. «Испытания проходят в плановом режиме и находятся на завершающей стадии», — заявил он.

По словам Поспелова, промышленность должна быть готова начать серийное изготовление комплекса в ближайшее время. «Ракета будет унифицирована и сможет применяться как на подводных лодках, так и на надводных кораблях, поскольку используются универсальные пусковые установки», — добавил специалист.

Известно, что первый запуск «Циркона» в этом году должны провести летом. Он ознаменует начало государственных испытаний ракетного комплекса. Их завершение намечено на 2021 год.

По данным из открытых источников, ракета сможет поражать цели на дальности от 400 до 1000 (или даже больше) километров. Скорость полета на испытаниях достигала М=8. Масса боевой части может составлять примерно 400 килограммов: таким образом, попадание ракеты практически гарантированно выведет из строя любой корабль.

Среди носителей ракеты должен быть тяжелый крейсер «Адмирал Нахимов» — один из самых крупных и мощных в мире надводных кораблей. Сейчас он проходит модернизацию: согласно планам, озвученным в этом году, передать крейсер флоту могут в 2023-м.

Если говорить о субмаринах, то в числе носителей гиперзвукового комплекса будет новейшая атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень» — единственная российская многоцелевая субмарина четвертого поколения.

Программа строительства лодок недавно прошла ключевой этап: первую субмарину модернизированного проекта — К-561 «Казань» — передали ВМФ. Эта лодка относится к проекту 885М и имеет в сравнении с базовой версией целый ряд важных улучшений.

Самую первую субмарина проекта 885 — К-560 «Северодвинск» — ввели в состав флота еще в 2014-м. Всего, согласно плану, серия должна включать в себя девять подлодок.