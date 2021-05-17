 

Суд в США признал фейком два произведения Говарда Лавкрафта

17.05.2021, 13:26, Разное
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Суд города Провиденс (штат Массачусетс, США) признал несоответствующими действительности сведения, описанные в произведениях писателя Говарда Лавкрафта «Морок над Иннсмутом» и «Зов Ктулху». Распространение ложной информации, изложенной в них, может повлечь за собой уголовную ответственность.

В суд обратился 74-летний житель Провиденса Айзек Пибоди, потребовавший признать несоответствующими действительности приведённые в книге сведения о том, что в г. Иннсмуте в начале XX века действовал культ, поклоняющийся древним божествам. Также истец потребовал признать фейком вероучения этого культа. Судья Томас Марш, рассмотрев аргументы истца, постановил, что утверждение «в глубине вод под Р’льехом покоится Ктулху, дожидаясь своего часа» является не соответствующим действительности, равно как и 20 других цитат из данных произведений. Согласно американскому законодательству, за распространение сведений, признанных судом ложными, грозит уголовная ответственность в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

«Нет в Инсмуте никаких жаборыб, и люди там в них не мутируют и никогда не мутировали. Это всё бред. Этот бездарный писака, должно быть, хотел таким образом опорочить наш город, чтобы сюда не ехали туристы. За последние 90 лет к нам не приехал ни один турист. В нашем отеле «Джилмен-Хаус» из-за этого прогнили все полы, нет денег на ремонт. Мы будем добиваться, чтобы наследники Лавкрафта компенсировали нашему городу экономический ущерб, нанесённый этими широко распространившимися фейками», — заявил истец.



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