 

Мнение: Секретные полицейские

17.05.2021, 13:18, Разное
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Выяснилось,  почему засекретили дело о признании Фонда борьбы с коррупцией* и штабов Навального** экстремистскими организациями и что это за сведения, содержащие гостайну?   Оказывается, дело засекретили из-за того, что в материалах дела есть личных данных силовиков, которые подавали иски о взыскании ущерба с участников протестных акций.

Похоже, что это какие-то суперсекретные суперсиловики. Посекретнее, к примеру, точных сведений о местах дислокации в разных регионах России складов хранения ракет Х-55 (с ядерными боеголовками) и Х-31 с указанием населенных пунктов, с фотографиями хранилищ,по которым можно легко идентифицировать типы ракет, находящихся на том или ином складе.

Эти суперсекретные супересиловики, видимо, посекретнее начальников складов, на которых охранятся ракеты Х-55 и Х-33, и командиров авиационных частей, на вооружении которых находятся эти самые ракеты.

Установочные данные с домашними адресами и номерами мобильных телефонов начальников складов и командиров авиационных частей , как и сведения о местах дислокации складов есть в материалах совершенно несекретного уголовного дела, которое сейчас рассматривается в одном из судов Подмосковья… Писал об этом суде еще в апреле.

Как называется страна, в которой данные полицейских – секретные, а сведения о места хранения ракет Х-55 и Х-33 – не относятся к секретным сведениям? Полицейское государство? Или как?

Картинка отсюда
*Организации включены Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента**внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму

Источник: Ирек Муртазин



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