Звезда фильма “Спеши любить” Мэнди Мур впервые вышла в свет после родов

Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялась премия MTV Movie & TV Awards, в рамках которой ежегодно чествуют звезд американского кино и телевидения. В числе прочих на красной ковровой дорожке появилась 37-летняя актриса Мэнди Мур, которая в конце февраля впервые стала матерью. На дорожке ее сопровождал коллега по сериалу “Это мы” Джастин Хартли.

К фотографам молодая мама вышла в ярко-желтом платье с интересной драпировкой Altuzarra и черных босоножках Jimmy Choo. Образ Мэнди дополнила натуральным макияжем и гладко убранным пучком. Позже она опубликовала фотографии в весеннем образе на своей странице в Instagram и назвала это платье “маленьким солнышком”.

Мэнди Мур и Джастин Хартли

О том, что Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит впервые станут родителями, пара рассказала в сентябре прошлого года. Об этом актриса сама сообщила в Instagram, опубликовав серию черно-белых фотографий с мужем.

Маленький Голдсмит придет в этот мир в начале 2021 года,

– подписала снимки Мэнди, таким образом сразу обнародовав и пол малыша. Мэнди Мур родила сына в конце февраля, спустя неделю после того, как мамой стала принцесса Евгения. Они назвали малышей одинаковым именем – Август. Если внучка Елизаветы II не объяснила, почему выбрала именно это имя для сына, то вот Мэнди опубликовала целый пост, в котором назвала сразу несколько весьма трогательных причин.

Мэнди Мур с сыном

О романе Мэнди Мур и музыканта рок-группы Dawes Тейлора Голдсмита стало известно летом 2015 года, через полгода после расставания актрисы с мужем, рок-музыкантом Райаном Адамсом, с которым она прожила в браке 6 лет. Свадьба состоялась в конце ноября 2018-го и проходила она в обстановке строжайшей секретности на заднем дворе дома актрисы в Лос-Анджелесе. Ее платье было выполнено в стиле бохо-шик, кроме того, Мэнди отказалась от традиционного белого цвета, остановив выбор на нежно-розовом.

Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит