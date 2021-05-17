Коронавирус «вышел» из лаборатории или появился естественно? Ученые считают, что это открытый вопрос



1

минута

Авторы призыва считают, что две основные теории – естественного и лабораторного происхождения вируса SARS-CoV-2 – до сих пор имеют равное право на жизнь. Они указывают, что понимание этого вопроса критически важно для того, чтобы предупредить будущие пандемии.

В ноябре 2020 года вышло исследование происхождения короанвируса SARS-CoV-2, проведенное ВОЗ. Авторы обращения в Science указывают, что данные этой работы не были достаточными, чтобы подтвердить какую-либо из теорий происхождения вируса – естественную или лабораторную. Однако ученые ВОЗ назвали версию перехода инфекции от животных к человеку «вероятной или очень вероятной», а лабораторную утечку «очень маловероятной». Однако рассмотрение вопросу оказалось очень ассиметричным: лабораторной версии были посвящены лишь 4 из 313 страниц отчета. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус указал на это и призвал представить больше информации, чтобы полноценно оценить эту версию.

«Большая часть дискуссий, который вы слышите о происхождении SARS-CoV-2, в настоящее время исходит от небольшого количества людей, которые твердо убеждены в своей точке зрения. Каждый, кто делает утверждения с высоким уровнем уверенности по этому вопросу, просто опережает научные доказательства», – сказал в комментарии The New York Times доктор Джесси Блум (Jesse Bloom), профессор Цента исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле.

«Должное расследование должно быть прозрачным, объективным, отталкиваться от реальных данных, включать панель экспертов, стремиться к независимому мнению и ответственно стараться избегать конфликтов интересов», – пишут Блум и соавторы.

Некоторые ученые, которые не участвовали в подготовке заявления, опубликованного в Science, предостерегают от политизации версии о лабораторной утечке. Вирусолог Анжела Расмуссен (Angela Rasmussen) из Университет Саскачевана считает, что в настоящее время большее количество доказательств указывает на естественное происхождение SARS-CoV-2. Об этом она сообщила в комментарии The New York Times.