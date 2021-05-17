 

Телескоп «Kepler» показал пять потенциально обитаемых звездных систем

17.05.2021, 13:02, Разное
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Исследователями, представляющими Нью-Йоркский университет Абу-Даби, совместно с Вашингтонским университетом были проведены математические расчеты, в процессе которых удалось выяснить, что вероятно пять известных звездных скоплений, удаленных от Земли на 6 тысяч световых лет, имеют стабильные зоны, в которых могут размещаться потенциально обитаемые планеты. Итоги этой научной работы представлены в публикации журнала Frontiers in Astronomy and Space Sciences.
По заверениям специалистов, развитие жизни в этих мирах будет происходить аналогично Земле. Учеными проанализированы данные, которые были собраны с помощью орбитального телескопа «Kepler». Речь идет о 9-ти планетных системах: Kepler-16, Kepler-34, Kepler-35, Kepler-38, Kepler-64, Kepler-413, Kepler-453, Kepler-1647 и Kepler-1661. С учетом параметров массы звезд, их яркости, а также удаленности экзопланет от их звезд, можно делать определенные выводы. В результате, более подходящими для возможной жизни оказались Kepler-35, -38 и -64, но самым лучшим кандидатом для зарождения потенциальной жизни может являться область бинарной системы Kepler-38, которая расположена в порядка 3970 световых лет от планеты Земля.

Источник: naked-science.ru



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