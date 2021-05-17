 

Ученые: Последствием изоляции может стать повреждение ДНК от солнечных лучей и рак кожи

17.05.2021, 13:02, Разное
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Многие люди после того, как закончилась изоляция, связанная с пандемией, надеются на хорошую теплую погоду этим летом. Однако исследователи предупреждают об опасном чрезмерном увлечении ультрафиолетовыми лучами, так как солнечные лучи могут повредить ДНК и привести к раку кожи.
УФ-излучение опасно тем, что вызывает преждевременное старение кожи, а также может стать причиной развития онкологической болезни. Энергия ультрафиолетового света поглощается ДНК клеток, в результате чего повреждает их. Это может привести к мутациям или необратимым генетическим изменениям, которые провоцируют рак кожи.

Тело человек способно защищаться от вредного солнечного воздействия. В клетках с помощью молекулярных механизмов обнаруживаются повреждения ДНК, после чего восстанавливаются, чтобы не было мутации. Происходит активация сигналов тревоги, которые поступают в клетки, занимающиеся выработкой пигмента меланина. Начинается его большее производство, что защищает кожу от повреждений. Загар свидетельствует о том, что уже есть некоторые изменения.

По словам ученых, организм устроен таким образом, что у поврежденной клетки есть своя «линия защиты». Если она сильно пострадала и может превратиться в злокачественную, то удаляется, прежде чем принесет непоправимый вред здоровью.

Источник: glas.ru



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