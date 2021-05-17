 

Ученые: Недоношенные мальчики стареют намного быстрее, чем другие дети

17.05.2021, 13:02, Разное
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Ученые, представляющие Университет Макмастера, провели исследование, которое коснулось недоношенных детей. Оказалось, что мальчики, которые появились на свет с весом менее килограмма, стареют намного быстрее, чем другие дети.
Благодаря современной медицине и технологиям недоношенные дети, которые родились ранее установленного срока, имеют все шансы на полноценную жизнь. Ученые проанализировали информацию о детях, появившихся преждевременно на свет с очень низкой массой тела. Также они изучили данные об их сверстниках с обычным весом. Исследователи заявили, что мальчики с весом менее килограмма старели в 4,6 раз быстрее, чем другие дети.

Ученые предполагают, что на данные показатели влияет то, как маловесные новорожденные справлялись с перенесенным физиологическим стрессом во время родов. Кроме этого, немаловажным фактором является их самочувствие во время пребывания в отделении интенсивной терапии.

Данные для проведения масштабного исследования исследователи получили с ELBW, из старейшего на планете продольного изучения младенцев. За ними велось наблюдение с 1977 года.

Источник: medikforum.ru



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