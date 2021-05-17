 

СБУ разоблачила подпольный нефтеперерабатывающий завод в Кировоградской области

17.05.2021, 13:01, Новости дня
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По данным спецслужбы, нефтеперерабатывающий завод действовал в Кировоградской области, ежемесячный оборот составлял более 1 млн грн.

“Оперативники СБУ установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах дельцы незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода. Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий. Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, которые не подлежат акцизному налогообложению”, – говорится в сообщении.

Во время обысков на территории подпольного завода правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для нелегального производства горючего, почти 100 тыс. литров сырой нефти, 120 тыс. литров дизельного топлива, а также 24,5 тыс. литров бензина.

В общей сложности из незаконного оборота правоохранители изъяли контрафактной продукции почти на 5,7 млн грн.

В рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением нелегально изготовленной продукции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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