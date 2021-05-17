“Костя отвез в гостиницу. Я разделась, чтобы посмотрел, как костюмы сидят”. Экс-солистка “ВИА Гры” рассказала о домогательствах Меладзе

“Костя сразу вел себя прекрасно. Он отвез в гостиницу, потому что надо было быстро вливаться в коллектив. Да, я разделась до белья, чтобы он посмотрел, как костюмы сидят. Там костюмы – три треугольничка. Он говорит: “Мне надо посмотреть”. Ну я разделась, я моделью работала – мне не привыкать, думаю, человек интеллигентный, воспитанный, знаю его. Брата его еще лучше знаю. Ну действительно производят впечатление очень достойных людей. Оделась обратно. Все замечательно. Но как-то неловко было. 23 года!” – рассказала она.

По словам Найник, во время встречи Меладзе рассказал ей, что с ним в том числе мечтает работать проживающая сейчас в России украинская певица Ани Лорак.

“Ну мы так посидели, пообщались. Первый звоночек – он меня на прощание очень не по-отечески приобнял. Очень”, – отметила Найник.

По словам артистки, после этого между ними началась переписка. Вскоре Константин Меладзе вызвал ее “на ковер” и выдвинул претензии к выступлениям, а после усадил на колени.

“Он берет и сажает на колени. Я не спрыгнула. Помню, сижу, меня скукожило – не двигаюсь. [Его] руки ходят вот тут вот так вот, сильнее и сильнее сжимают. Не могу рассказывать. Он пожилой казался мне”, – отметила она.

Найник заявила, что отстранила его и на этом все закончилось – она сделала вид, что ничего не произошло. Артистка подчеркнула, что продюсер однозначно “не способен на насилие”.

Контекст:

Найник присоединилась к коллективу “ВИА Гра” в начале 2002 года, заменив ушедшую в декрет певицу Надежду Грановскую. Одно время она выступала дуэтом с певицей Аленой Винницкой, а после к ним присоединилась певица Анна Седокова. Найник покинула группу осенью того же года.

24 апреля 2021 года в эфире телеканале “Россия 1” Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей условия работы, “лежащие в личной плоскости”, и мстил ей после отказа.

С Константином Меладзе она сотрудничала в середине 2000-х, после того как ушла от своего продюсера и гражданского мужа Юрия Фалесы.

По инициативе Константина Меладзе в 2007 году вместе с его братом Валерием Ани Лорак записала песню “Верни мне мою любовь”.

Младший брат Константина Меладзе, российский певец Валерий Меладзе, реагируя на просьбу журналистов прокомментировать заявление Ани Лорак, попросил “научиться спрашивать что-то поинтереснее”. “Какой негодяй это придумал?!” – возмутился тогда он.

Проживающая в России украинская певица Loboda, которая в 2004–2009 годах была участницей группы “ВИА Гра”, назвала заявление Ани Лорак спекуляцией.

При этом российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что верит словам Ани Лорак.

Ани Лорак поддержала украинская артистка Оля Полякова, заявив, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Полякова призвала коллег не замалчивать случаи харрасмента в шоу-бизнесе.

Украинская певица Анастасия Приходько, которая сотрудничала с Константином Меладзе, отметила, что не получала от продюсера тех предложений, о которых говорила Ани Лорак.

“Лично у меня условия были другие и обобщать не надо. Свою историю я расскажу, когда буду готова к очередному скандалу”, – написала артистка 14 мая.

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