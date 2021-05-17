“Красная помада – маска”, “Просто отвал башки!”. Loboda позировала с приоткрытым ртом
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“Еду со съемок… Все-таки красная помада решает”, – написала она.
На фото певица запечатлена с приоткрытым ртом.
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Подписчики отреагировали на пост.
“Красная помада – маска”, – отметила losvve.
“Как же вам идут объемные прически с большими волнами. Просто отвал башки!” – заявила loboda_artist_.
Контекст:
Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.
С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.
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