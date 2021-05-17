“Красная помада – маска”, “Просто отвал башки!”. Loboda позировала с приоткрытым ртом

“Еду со съемок… Все-таки красная помада решает”, – написала она.

На фото певица запечатлена с приоткрытым ртом.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики отреагировали на пост.

“Красная помада – маска”, – отметила losvve.

“Как же вам идут объемные прически с большими волнами. Просто отвал башки!” – заявила loboda_artist_.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.

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