В киевском метро пассажир попал под поезд, движение на “красной ветке” частично ограничено

Инцидент произошел на станции “Арсенальная”, в связи с чем движение поездов на “красной ветке” частично ограничено.

На месте происшествия работают медики и правоохранители. О состоянии пассажира не сообщается.

“Поезда по красной линии курсируют от станции “Академгородок” до станции “Крещатик”, а также от станции “Дарница” до станции “Лесная”. Станции “Арсенальная”, “Днепр”, “Гидропарк”, “Левобережная” закрыты для пассажиров”, – уточнили в метрополитене.

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