 

В приложении “Дія” появилась функция замены водительских прав

17.05.2021, 13:00, Новости дня
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“Сегодня мы представляем новую услугу для водителей – замену водительского удостоверения через мобильное приложение “Дія. Вам не нужно будет ходить в сервисный центр или центр предоставления админуслуг, чтобы подать заявление. Нужно иметь только мобильный телефон, ID-карту”, – пояснил он.

По словам заместителя глав МВД, вскоре появился возможность доставки удостоверений водителя домой.

“Не нужно вообще никуда ходить. Надо только выбрать интересующую вас услугу и ваши документы придут к вам”, – отметил Гончаров.

Контекст:

Верховная Рада Украины в феврале этого года приравняла цифровые водительские права в приложении “Дія” к бумажным.

Портал государственных услуг “Дія” начал работу в апреле 2020 года. На нем доступны 50 государственных услуг онлайн, отметили в Минцифры. Среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”, запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19.

В приложении “Дія” уже доступна услуга электронной подписи под названием “Дія.Підпис”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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