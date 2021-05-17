 

Yle – финские музыканты отказываются играть на предвыборных акциях политиков

17.05.2021, 12:48, Новости дня
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В Финляндии до сих пор действуют ограничения на концертную деятельность музыкантов, так что они решили предпринять ответные действия и бойкотировать предвыборные мероприятия финских политиков, пишет Yle. «Даже к обезьянам в зоопарке уже пускают публику, а музыкантам до сих пор нельзя собирать больше шести человек», — приводит журналист их возмущение.


Reuters

В Финляндии есть традиция: на предвыборных мероприятиях в поддержку политиков выступают музыканты. Однако, как пишет на своём сайте финская телекомпания Yle, в этом году всё может быть иначе. Финские музыканты призывают к бойкоту политических мероприятий, которые, к тому же, пройдут в виртуальном формате.

«С нашей отраслью поступали крайне несправедливо за последние 14 месяцев», – приводит автор статьи слова инициатора бойкота Микко Косонена.

Однако же речь не о самих выборах, а лишь о мероприятиях в поддержку предвыборной кампании. Бойкот должен показать, что люди недовольны действиями политиков, которые закрыли глаза на проблемы музыкантов.

Недовольны они, в частности, тем, как финские политики снимают ограничения, связанные с пандемией. Недавно певица Паула Весала опубликовала в соцсетях текст, где возмущалась, что даже к обезьянам в зоопарке уже пускают публику, а музыкантам до сих пор нельзя собирать больше шести человек.

Государство выделило компенсации для работников культуры, но в отрасли говорят, что их слишком мало. А теперь пришла новость, что в ближайшие два года сократятся субсидии на культуру, пишет Yle.

 



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