Вятская епархия отказалась оценить «памятник Сатане» в Кирове

В Вятской епархии заявили, что не готовы дать оценку установке «памятника Сатане» в Кирове, не зная, какой смысл вкладывал в скульптуру заказчик.

Фотографии скульптурной композиции «Змей-искуситель», установленной в городе Кирове на пересечении улиц Советской и Володарского, были опубликованы в воскресенье в группе «Киров без цензуры» в соцсетях. Арт-объект в виде дерева и обвивающего его змея с запретным плодом – ярко-красным яблоком, который в СМИ уже назвали «памятником Сатане», вызвал неоднозначную реакцию местных жителей.

Так, в комментариях одни кировчане пишут, что получилось «красиво и со смыслом», а другие сетуют, что «непонятно, какой посыл несет данное творение», и говорят, что лучше бы «изваяли что-нибудь, посвященное человеку труда, врачу, пожарному». Кроме того, местные жители иронизируют над местом установки неоднозначной скульптуры – неподалеку находится областной наркологический диспансер.

«Не имея достаточно полной информации о том, какой смысл вкладывает заказчик в данную скульптуру, основываясь только на популистских высказываниях в сети интернет о том, кому посвящен данный памятник, мы не можем в данный момент сделать полноценный вывод… Когда информация будет до конца прояснена, тогда сможем дать оценку», – передает РИА «Новости» сообщение Вятской епархии.