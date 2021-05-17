Экс-главу центра Хруничева осудили по делу о растрате

Вынесен приговор бывшему руководителю центра имени Хруничева Александру Селиверстову по делу о растрате 108 млн рублей, сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

«Судом вынесен обвинительный приговор по делу. Селиверстову назначено наказание в виде пяти лет колонии», – сообщили ТАСС в суде.

Напомним, бывшие гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Александр Селиверстов и два его заместителя в 2016 году были отправлены под суд по делу о растрате 108 млн рублей.