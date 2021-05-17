 

Экс-главу центра Хруничева осудили по делу о растрате

17.05.2021, 12:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вынесен приговор бывшему руководителю центра имени Хруничева Александру Селиверстову по делу о растрате 108 млн рублей, сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

«Судом вынесен обвинительный приговор по делу. Селиверстову назначено наказание в виде пяти лет колонии», – сообщили ТАСС в суде.

Напомним, бывшие гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Александр Селиверстов и два его заместителя в 2016 году были отправлены под суд по делу о растрате 108 млн рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.09 / Глава Совбеза призвал внедрять не дающие пьяным садиться за руль технологии

14.12 / Кравчук: Россия издевается не только над Украиной, но и над мировым сообществом

06.10 / Газпром перенес запуск первой ТЭС в Сербии

08.03 / Меган Маркл сообщила о тайной свадебной церемонии с принцем Гарри

15.05 / США собрались перебросить в Японию высотные беспилотники Triton

03.05 / Полиция Германии закрыла в DarkNet платформу с детской порнографией, на ней было более 400 тыс. участников

28.11 / В Великобритании дерево сменило пол

02.07 / Скупщина Черногории приняла закон о партнерстве однополых пар

07.12 / Суды Джорджии и Мичигана не приняли иски о признании победы Трампа

07.10 / Эксперты BI – Трампа «перелечивают» или что-то не договаривают о его состоянии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика