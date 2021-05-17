В Кремле оценили слова Чубайса о ненависти к советской власти

В Кремле не знакомы с высказываниями спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о «вранье и лжи» в СССР, но делать такие прямолинейные заявления – его право, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я могу только посыпать голову пеплом, к сожалению, не знаком с этими высказываниями, но вы знаете, что Анатолий Чубайс иногда делает достаточно прямолинейные высказывания – это его право, но не будучи знакомым с сутью сказанного, я не берусь что-то комментировать», – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания Чубайса о вранье в СССР.

Он отметил, что возможно не успеет ознакомиться с публикациями по этой теме в понедельник. После цитирования журналистами некоторых опубликованных высказываний, Песков добавил, что процитированные слова «очень экзальтированные». «Не знаю контекста сказанного, но честно говоря, предпочел бы, чтобы все эти кипения прошли меня стороной», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

При этом он добавил, что во времена СССР было много разных, в том числе героических событий. «Во время Советского Союза было много героических достижений: Советский Союз спас весь мир от фашизма во время Второй Мировой войны, Советский Союз смог восстановиться из руин после Великой Отечественной войны, и Советский Союз достиг очень большого уровня индустриализации. Потом было сделано много ошибок, и Советский Союз развалился. Поэтому были и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско, – все было в истории Советского Союза», – отметил Песков.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Чубайс назвал происходившее в СССР «омерзительной ложью». По его мнению, ложь была во всех аспектах жизни государства, «будь это новости по телевизору или будь это собрание трудящихся».

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти, призвав его оценить обещания реформаторов с ним самим же во главе.