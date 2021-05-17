Не только эмоциональный срыв: причины выпадения волос и рекомендации Светланы Фус по сохранению их здоровья

Диетолог Светлана Фус исследовала вопрос влияния питания на состояние волос. В итоге ей удалось выявить несколько основных факторов, ухудшающих качество волосяного покрова. Хорошая новость в том, что Светлана – врач с высокой квалификацией, поэтому знает, как исправить ситуацию.

Почему начинается активное выпадение волос

Часто на состояние волосяного покрова заметное влияние оказывают гормональные нарушения. Вот 2 примера:

Сбои в работе щитовидной железы. Это может быть как гипо-, так и гиперфункция.Сахарный диабет. Если есть резистентность к инсулину.

Обратный эффект может быть во время беременности. Из-за увеличения концентрации женского полового гормона эстрогена волосы начинают выглядеть ощутимо лучше.

Еще одна причина, по которой может начаться активное выпадение волос. – это переход на ограничительные диеты. Когда запас питательных веществ и энергии становится слишком низким, в пигментации и структуре волос начинаются аномальные негативные изменения.

Чтобы этого не происходило, нужно обеспечивать организм витаминами, незаменяемыми жирными кислотами, минералами и белками.

Заболевания ЖКТ могут привести к ухудшению всасывания полезных веществ и, как следствие, к выпадению волос.

Свою негативную роль могут сыграть:

сильный или продолжительный стресс;анемия;коронавирус и любая вирусная инфекция.

В стадии телогена (выпадения) обычно находится от 5 до 10 % от всего объема волос. Когда вирус атакует организм, происходит интоксикация, и этот показатель увеличивается до 40-50 %.

Подобная реакция на воздействие инфекции может длиться до полугода.

Чтобы укрепить организм и предотвратить выпадение волосяного покрова, нужно обеспечить поступление полезных веществ и элементов.

Витамины

Наличие витаминов в рационе необходимо для здоровья волос.

Есть несколько ключевых групп, на которые следует обратить внимание:

Витамин С нужен для обеспечения синтеза коллагена. Чтобы он попадал в организм на постоянной основе, необходимо позаботиться о наличии в меню фруктов, ягод и овощей.Витамин В12. Его дефицит часто наблюдается у вегетарианцев. Недостаток В12 может быть при желудочно-кишечных, а также паразитарных заболеваниях. Чтобы получать этот витамин на стабильной основе, нужно есть рыбу, мясо, яйца, молочные и субпродукты.Витамин В7 (биотин) очень важен для восстановления и роста волос. Содержится в самых разных продуктах, поэтому при сбалансированном питании он не будет в дефиците. Недостаток В7 может возникнуть после лечения антибиотиками из-за нарушения состояния кишечной флоры.

Как можно заметить, состояние волос во многом зависит от качественного питания.

Лизин

Это аминокислота, которая очень важна для поддержания здоровья волос и их роста. Главным белком соединительной ткани является коллаген. При отсутствии нужного количества лизина, не произойдет его полноценная выработка.

Нужный запас аминокислоты в организме обеспечивает как растительный, так и животный белок.

Проверка наличия количества минералов

Запас этих элементов важен для здоровья волос, но самостоятельно определить уровень их концентрации в теле сложно.

Получить точную информацию, по словам Светланы Фус, можно при помощи МАВ-диагностики. Этот метод позволяет установить, достаточно ли минералов получают волосяные луковицы.

МАВ-диагностика дает возможность определить наличие или недостаток в организме более 27 элементов. Это минералы, микро- и макроэлементы, а также тяжелые металлы.

Но даже без проведения диагностических мероприятий необходимо уделить время грамотному составлению своего рациона. В противном случае можно столкнуться с такими проблемами, как быстрое старение, различные косметические дефекты, усталость и разные заболевания.