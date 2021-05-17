 

Яичница-болтушка не получится: четыре ошибки, которые испортят любимый завтрак

17.05.2021, 12:38, Разное
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Есть множество различных вариантов приготовления яиц. Также существует и огромное множество ошибок, допускаемых при приготовлении любимого завтрака. Если вы хотите сделать идеальную яичницу-болтушку, то нужно постараться не допускать следующие 4 ошибки.

Неправильное хранение яиц

Прежде чем приступить к приготовлению этого блюда, нужно позаботиться о правильном хранении продуктов. От этого зависит успех или провал блюда.

Лучше всего хранить приобретенные яйца в картонных коробках. Этот продукт может впитывать посторонние запахи через скорлупу.

Именно поэтому стоит располагать яйца как можно дальше от продуктов с сильным запахом, например, морепродуктов. При этом нужно выбирать только лишь основную часть холодильника, а не боковые двери.

Слишком высокая температура

Вместо того чтобы при приготовлении яичницы использовать сильный огонь, стоит готовить яйца при средней и низкой температуре. Стоит выбрать сковороду с антипригарным покрытием.

Разогревать сковороду на среднем или слабом огне, положить кусочек сливочного масла. Оставить его, пока оно полностью растопится, вылить яйца и сразу же перемешать их резиновым шпателем.

Приправы всыпать в самом конце

Перед приготовлением приправлять яйца нельзя. Добавление соли перед процессом приготовления ведет к разрушению продукта и получению не совсем приятной жидкой кашицы.

Нужно приправлять яйца непосредственно перед их подачей. Немного соли и перца помогут придать блюду требуемый вкус.

Не использовать венчик

Это достаточно распространенная ошибка, которую допускают многие люди, когда спешат.

Они просто разбивают яйца непосредственно в сковороду. Однако в таком случае пропускается важный этап взбивания яиц. Этот процесс помогает насытить массу воздухом, а также дает более нежный, гармоничный и насыщенный вкус.



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