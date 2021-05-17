Цена на биткойны в очередной сумасшедшей поездке после твита Илона Маска Tesla владения



В Tesla (TSLA) Генеральный директор теперь говорит, что его компания не продавала биткойны (XBT) после того, как ранее предполагалось обратное. Его оригинал Twitter обмен заставил биткойн увеличить свои убытки.

Последняя криптовалютная драма началась в воскресенье, когда пользователь по имени CryptoWhale твитнул: «Биткойнеры собираются дать себе пощечину в следующем квартале, когда узнают Tesla выбросили оставшуюся часть своих # биткойнов «.

«Я бы не стал винить его с такой ненавистью, которую испытывает @elonmusk», — добавил пользователь.

По данным трекера криптовалюты Coinbase, в течение нескольких часов биткойн упал ниже 43000 долларов, потеряв более 8% за последний день. Ранее в воскресенье он уже немного потерял свои позиции, но после публикации Маска убытки ускорились.

Позже Маск опубликовал следующий твит: письмо: «Чтобы прояснить предположения, Tesla не продал биткойн «.

По данным Coinbase, стоимость цифровой валюты сразу же подскочила примерно на 3,7% — с 42 566 долларов до почти 44 138 долларов — примерно за пять минут после твита Маска.

Tesla не сразу ответила на запрос о комментариях относительно своих авуаров в цифровой валюте.

Сообщения Маска появились всего через несколько дней после того, как на прошлой неделе он вызвал очередной ажиотаж, объявив, что Tesla отменит планы по приему биткойнов в качестве оплаты за свои автомобили. В качестве причины этого он назвал высокую экологическую стоимость биткойна.

«Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для добычи биткойнов и транзакций, особенно угля, который имеет самые худшие выбросы из всех видов топлива», — сказал Маск в заметке, опубликованной на Twitter прошлая среда. «Криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях, и мы считаем, что у нее многообещающее будущее, но это не может иметь больших затрат для окружающей среды».

Экологические издержки добычи — или создания — цифровых валют были хорошо задокументированы в течение многих лет.

В то время эта новость снизила биткойн примерно на 12%. Это произошло после нескольких месяцев, когда Маск лично раскручивал биткойны и другие популярные криптовалюты, такие как dogecoin.

Незадолго до этого генеральный директор попросил своих последователей в Twitter голосование если они хотят «Tesla принять Дож «.

Tesla и Маск выглядели довольно оптимистично по отношению к биткойнам в течение как минимум нескольких месяцев, а в феврале компания сообщила, что инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткойны и предоставила возможность покупать свои автомобили с использованием криптовалюты. В конце марта Маск написал в Твиттере, что люди «теперь могут покупать Tesla с биткойнами «.

Однако в прошлом месяце компания сообщила в нормативной документации, что ежеквартально оценивает, являются ли «события или изменения обстоятельств … указывают на то, что наши цифровые активы более вероятны, чем нет». В то время компания также сообщила, что продала 10% своей биткойн-доли, получив прибыль в размере 101 миллиона долларов.

На прошлой неделе Маск сказал, что Tesla по-прежнему планирует использовать биткойн после того, как валюта найдет более чистые источники энергии.

«Tesla не будет продавать биткойны, и мы намерены использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику », — сказал он. написал. «Мы также изучаем другие криптовалюты, которые используют [less than] 1% энергии / транзакции Биткойна «.

Другие предприятия Маска тоже не остались без внимания. На прошлой неделе его космическая компания SpaceX, заявил, что соберет dogecoin в качестве оплаты за предстоящую миссию.

— Риши Айенгар внес свой вклад в этот отчет.