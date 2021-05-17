Странная история изобретателя программы-вымогателя

Диск был одним из 20 000, разосланных по почте участникам конференции Всемирной организации здравоохранения по СПИДу в Стокгольме, и начальник Виллемса попросил его проверить, что на нем.

Когда содержимое диска загрузилось, Виллемс ожидал увидеть медицинские исследования. Вместо этого он стал жертвой первого акта программы-вымогателя — более чем за 30 лет до того, как атака программы-вымогателя на Колониальный трубопровод США на прошлой неделе привела к нехватке газа в некоторых частях США.

Через несколько дней после вставки диска компьютер Виллемса заблокировался, и появилось сообщение с требованием отправить 189 долларов в конверте на абонентский ящик в Панаме. «Я не заплатил выкуп и не потерял никаких данных, потому что понял, как изменить ситуацию», — сказал он CNN Business.

Он был одним из счастливчиков: некоторые люди потеряли работу всей своей жизни.

«Мне начали звонить из медицинских учреждений и организаций, спрашивая, как я это обошел, — сказал Виллемс, который теперь является экспертом по кибербезопасности в G Data, которая в 1987 году разработала первое в мире коммерческое антивирусное решение. ущерб в те дни. Люди потеряли много работы. Это не было маргинальным событием — это было большим событием даже тогда ».

Эта схема попала в заголовки газет и через месяц появилась в Virus Bulletin, журнале по безопасности для профессионалов: «Хотя концепция гениальна и чрезвычайно коварна, реальное программирование довольно неопрятно», — говорится в анализе. Хотя это была довольно простая вредоносная программа, это был первый раз, когда многие люди когда-либо слышали о концепции или о цифровом вымогательстве. Неясно, заплатили ли выкуп какие-либо люди или организации.

Дискеты были отправлены по адресам по всему миру, полученным из списка рассылки. Правоохранительные органы проследили за этой попыткой до абонентского ящика, принадлежащего Гарвардскому биологу-эволюционисту по имени Джозеф Попп, который в то время проводил исследования СПИДа.

Согласно сайту новостей безопасности CSOnline.com, он был арестован и обвинен по нескольким пунктам обвинения в шантаже и широко известен как изобретатель вымогателей.

«Даже по сей день никто толком не знает, почему он это сделал», — сказал Виллемс, отметив, насколько дорогостоящим и трудоемким было бы отправить такое количество дискет по почте такому количеству людей. «На него что-то очень повлияло. Возможно, кто-то еще был вовлечен — как биолог, откуда у него были деньги, чтобы заплатить за все эти диски? Разозлился ли он на исследования? Никто не знает».

Некоторые отчеты указывают на то, что Попп был отклонен ВОЗ из-за возможности трудоустройства.

После ареста в амстердамском аэропорту Схипхол Поппа отправили обратно в Соединенные Штаты и заключили в тюрьму. Он якобы сказал властям, что планировал пожертвовать выкуп на исследование СПИДа. Его адвокаты также утверждали, что он не может предстать перед судом; Как сообщила журналистка Алина Симоне, он носил презервативы на носу и бигуди на бороде, чтобы доказать, что он нездоров. (Судья вынес решение в его пользу.) Попп умер в 2007 году.

Дело стало большой темой для обсуждения, и наследие его преступления сохраняется до сих пор. Министерство юстиции США недавно заявило, что 2020 год был «худшим годом для атак программ-вымогателей». Эксперты по безопасности считают, что атаки программ-вымогателей, направленные против корпораций и частных лиц, будут продолжать расти, потому что их легко выполнить, их сложно отследить, а жертвы могут быть использованы для получения больших денег.

Программы-вымогатели обычно наносят ущерб компьютерным системам либо после того, как кто-то щелкает вредоносную ссылку и неосознанно устанавливает программное обеспечение, либо из-за уязвимости на устаревшем сервере.

Одна из самых больших проблем, связанных с программами-вымогателями в настоящее время, заключается в том, что выкуп часто выплачивается криптовалютой, такой как биткойны, которые обмениваются анонимно и не отслеживаются. Хотя большая часть крупномасштабных программ-вымогателей исходит от организованных преступных групп — как в случае с трубопроводом в США — Попп, похоже, действовал в одиночку.

«Он был больше, чем настоящий криминальный вдохновитель, он был тем, кого вы бы назвали« актером-одиночкой », в отличие от синдиката организованной преступности или спонсируемого государством субъекта», — сказала Микела Ментинг, директор по исследованиям в исследовательской компании ABI Research. «Его мотивация, казалось, была весьма личной … Он, очевидно, сильно относился к исследованиям СПИДа».

Хотя причины его поступка неизвестны, Попп приложил большие усилия, чтобы очистить свое имя и переключился на другие занятия, сказал Ментинг. Он самостоятельно опубликовал книгу самопомощи под названием «Популярная эволюция», в которой, например, выступал за снижение брачного возраста и за то, чтобы молодые женщины сосредоточили свою жизнь на рождении детей.

Перед смертью Попп создал Консерваторию бабочек Джозефа Л. Поппа-младшего в северной части штата Нью-Йорк. Консерватория не ответила на запрос о комментарии.

Дискета, ставшая теперь частью истории безопасности и, вероятно, одной из немногих оставшихся в мире, висит на стене гостиной Виллемса.

«Музей предложил мне за это 1000 долларов, но я решил оставить его себе», — сказал он.