Сгоревший суперкар McLaren GT продадут на аукционе

В рамках аукциона Copart выставили на продажу полностью сгоревший суперкар McLaren GT.

Представленный экземпляр уничтожен настолько, что распознать принадлежность к модели можно лишь по колесным дискам и выхлопным патрубкам. Пока история сгоревшего McLaren GT остается неизвестной. Автомобиль находится в штате Хьюстон и его владелец располагает полным набором документов на транспортное средство. Напомним, модель имеет задний привод, 4-литровый турбированный мотор на 620 л.с.

Предельная скорость роскошного суперкара составляет 326 л.с., а на разгон до сотни уходит около 3,2 секунд. Пока желающих приобрести уничтоженную модель McLaren GT не нашлось, однако снижение цены позволит привлечь внимание потенциальных клиентов.