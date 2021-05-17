Новый VW Polo получил ценник и стал доступен для заказа

Немецкая компания Volkswagen объявила о начале приема заказов на новый хетчбэк Volkswagen Polo.

Вместе с тем оформить заявку на покупку пока возможно исключительно на немецком рынке. Известно, что в Европе минимальная цена на хетчбэк Polo составляет от 1,43 млн рублей в местной валюте. Первая партия автомобилей поступит к местным дилерам уже в следующем месяце. Разработчики усовершенствовали внешний вид, а также интерьер салона.

Эксперты констатировали, что новый хетчбэк Polo по стилистике соответствует модели Volkswagen Golf. В свою очередь, уже в базовой комплектации применили расширенный набор опций, включая цифровую панель приборов, кондиционер и мульти-руль. Остальные достоинства хетчбэка пока неизвестны.