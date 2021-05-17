Предрасположенность к ожирению и сердечно-сосудистым болезням обусловлена функцией печени

Ученые, которые представляют Университет Брунеля, обнаружили, что к ожирению и некоторым сердечно-сосудистым болезням может привести функция печени. В ходе проведения исследования исследователи изучили геном испытуемых европейского происхождения.

Эксперты задались целью выяснить, какие гены ответственны за функционирование печени. Для того, чтобы выявить взаимосвязь между ними и заболеваниями сердца и сосудов, исследователи применили менделеевскую рандомизацию. Этот метод предусматривает воспроизведение рандомизированного контролируемого исследования с использованием наборов генетических сведений. Специалисты изучили опасные гены печени, а также то, как они сказываются на процессе ожирения и сердечно-сосудистых болезнях.

В процессе исследования была использована выборка из 700 тысяч человек. Ученые выяснили, что к заболеваниям сердца и сосудов чаще всего склонны люди, появившиеся на свет с набором генов, контролирующих глюкозу и метаболизм жира. Оказалось, что они связаны с тем, какое процентное содержание в печени жира. У тех, у кого выявили опасные гены печени, чаще всего наблюдалась ишемическая болезнь сердца.