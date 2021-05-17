 

Учёные: Здоровый образ жизни снижает риск развития колоректального рака

17.05.2021, 12:04, Разное
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Американские учёные в ходе нового исследования доказали, что здоровый образ жизни снижает риск развития колоректального рака. Были проанализированы данные 120 тысяч участников британского биобанка.
Исследователи, представляющие Медицинский Центр Университета Вандербильта (Нашвилл, Теннеси), объяснили, что, придерживаясь правил ЗОЖ, люди с высоким генетическим риском развития рака толстой кишки могут снизить его на 40%, а с низким – на 25%. Были проанализированы показатели нездорового, среднего и здорового образов жизни, изучены физическая активность, употребление растительной пищи, фастфуда, спиртных напитков и табака.

Учёные резюмировали, что результаты исследования помогут разработать персонализированные стратегии профилактики колоректального рака. К слову, в РФ ежегодно регистрируются более 60 тысяч случаев рака толстой кишки. Это заболевание входит в пятёрку самых распространённых видов онкологии (рак лёгкого, молочной железы, кожи и предстательной железы).

Источник: poisknews.ru



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