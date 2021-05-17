Певица Манижа: «В каждой стране мира есть расовая дискриминация»

В одном из интервью Манижа заявила, что в каждой стране мира есть такое понятие, как расовая дискриминация. Участница музыкального конкурса «Евровидение» объяснила, откуда это берется и что именно вызывает агрессию у людей.

Манижа убеждена, что многие просто не осведомлены о культуре других стран, поэтому «это не искренняя ненависть». Она считает, что ее случай «выявил проблему» в России. Многие пользователи Сети, которые ее хейтят, просто не понимают, о чем они говорят. Они не знакомы не только с культурами других стран, но и своего государства. При этом, Манижу радует тот факт, что представители различных национальностей стали чаще заявлять о себе. Благодаря этому многие люди избавились от страхов, которые и провоцировали агрессию.

Также артистка объяснила, почему ее конкурсную песню «Russian Woman» лучше восприняли в Европе, чем в РФ. Манижа считает, что композиция вызывает некоторый «дискомфорт» у россиян, однако понимает, что им нужно время, чтобы осознать смысл текста. По словам участницы «Евровидения», песня адресована как раз русским женщинам, которые живут стереотипами. При этом, сообщество ЕС смотрит на них аналогично, поэтому многие были удивлены, как певица может так петь о представительницах прекрасного пола РФ. Негатив в свою сторону Манижа объясняет тем, что у русских женщин возникла защитная реакция в ответ на замечания, которые она высказала в композиции.