 

Сопровождение спецоперации против Кличко в Офисе президента осуществляет обвиненный в коррупции Татаров – СМИ

17.05.2021, 12:02, Новости дня
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“По данным УП, стратегически за “кошмаром” окружения Кличко, как и за всей киевской политикой [президента Владимира] Зеленского, следит Андрей Ермак, который просто не может отказать президенту. Юридическое сопровождение ситуации осуществляет фигурант коррупционного дела НАБУ, заместитель председателя ОП Олег Татаров. На Банковой, где он продолжает работать, вопреки всем обвинениям, Татаров до сих пор курирует весь правоохранительный блок и, наверное, лучше разбирается в том, как простимулировать спецоперацию с обысками”, – говорится в материале.

Также они сообщили, что к спецоперации против столичной власти причастен заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

“Оперативный менеджмент ситуации лежит на первом заместителе руководителя ОП Кирилле Тимошенко, который у президента отвечает за работу с регионами после увольнения Сергея Трофимова. Именно на Тимошенко возложена задача поиска кандидатов на должность главы КГГА, а что еще важнее – найти пути, как оттуда забрать Кличко”, – говорится в статье.

Контекст:

Кличко назвал обыски в столице “налетами” и давлением на местные власти, он отметил, что даже в махровые времена беглого экс-президента Виктора Януковича такого не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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