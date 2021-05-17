Мнение: Доступность книг в Российской империи и в СССР

На днях прочёл две любопытных реплики про Российскую империю. Согласно первой, в империи не было… выборов. Смелое утверждение, если вспомнить, что даже Романовы не захватили власть силой, как большевики, но были избраны русским народом на Земском соборе 1613 года.

Выборы в Российской империи, разумеется, были, причём не только на местном уровне. Государственная дума созывалась до 1917 года четыре раза (!), причём закон предписывал, чтобы половина выборщиков принадлежала крестьянам. То самое Временное правительство, которое позже разогнали боевики Ленина, было создано как раз на основе Думы. Временное правительство называлось «временным», так как власть ему передали в условиях хаоса всего лишь на несколько месяцев, чтобы оно подготовило выборы в Учредительное собрание. Учредительное собрание, — всенародно избранное, — должно было определить дальнейшее государственное устройство России. Решить, будет ли Россия президентской или парламентской республикой, принять конституцию, а потом передать власть уже постоянным выборным органам.

В январе 1918 большевики разогнали Учредительное собрание, прервав тем самым традиции народовластия в России на долгие 75 лет. Оно и понятно: на свободных выборах шансов у коммунистов не было бы, народ их никогда не любил. Следующие свободные выборы состоялись только в 1991 году. На них беспартийный Ельцин ожидаемо разгромил коммуниста Рыжкова. Годом позже, в 1992 году, коммунисты набрали на выборах в Думу скорбные 6% голосов.

Полагаю, с мифом «в Российской империи не было выборов» мы разобрались. Второй миф — проблемы с книгами, которые до 1917 года были якобы доступны только богачам. Цитирую: «в царской России кухаркиным детям читать не было позволено, тираж сочинений Пушкина при царе 10 тысяч, при большевиках 10 миллионов, рост в тысячу раз».

Очередной раз препарировать советскую выдумку про «кухаркиных детей», которым в империи «запрещали читать», я смысла не вижу. У нас, к счастью, свобода слова, и желающие без труда найдут информацию по той пропаганде, которую социалисты нагромоздили вокруг одного маловажного циркуляра. Отмечу кратко, что император строил школы десятками тысяч, и что если бы не 1917, школьное образование стало бы всеобщим уже к 1925 году:

https://olegmakarenko.ru/2139256.html

Интереснее посмотреть на дореволюционные тиражи книг. Вот тут собрана статистика по началу 20-го века:

http://www.protown.ru/information/hide/6631.html

Так, в 1912 году было издано 133 млн книг общей стоимостью в 40 млн рублей, Первые два места по численности занимают учебные пособия и народные издания. Книги издавались в 500 городах и населённых пунктах России, издательств было великое множество.

Конкуренция работала. Несложно подсчитать, что средняя стоимость книги составляла 30 копеек. При обычной зарплате рабочего в 20 рублей книги были вполне доступны.

Действительно, в СССР печатать книги стали ещё больше. Одно только собрание сочинений Владимира Ленина советская власть выпустила тиражом в 650 млн экземпляров! Вместе с тем доступность книг, к сожалению, упала. Если до революции любой желающий мог прийти в книжную лавку и купить там что угодно по вполне гуманной цене, в СССР многие книги стали дефицитом. Это было особенно обидно, так как книга была в Советском Союзе важной отдушиной, возможностью вырваться из серой реальности в другой мир.

Напомню, главными развлечениями советского человека были шоппинг и водка. Большая часть современных хобби, — возня с машинами, просмотр сериалов, путешествия, — была в советские времена доступна только для очень увлечённых или очень обеспеченных людей. Книга же позволяла мысленно переместиться в места и ситуации, побывать в которых лично советский человек не мог надеяться никогда.

Вопреки распространённому убеждению, и Хрущёв, и Брежнев фанатиками уже не были. В меру своих возможностей, в меру своего понимания экономики они пытались улучшить жизнь народа. Кое в чём это даже им удавалось: по сравнению со ленинско-сталинской эпохой макабра, 1970-е стали золотым веком социализма. К сожалению, применить единственно действенное лекарство от дефицита, — свободный рынок, — наши генсеки не рискнули. Цитирую из статьи про советскую книжную отрасль:

https://zen.yandex.ru/media/problemchild/knijnyi-deficit-v-sssr-5c0348c92c350403d6d14970

С точки зрения советского книгоиздания, современные тиражи не просто маленькие – они смехотворны. В СССР художественные книги выходили тиражами от нескольких сотен тысяч до миллионов экземпляров. Но несмотря на это, по книгам был острейший дефицит. Огромная (если не большая) часть книг, издаваемых в СССР, были никому не нужной коммунистической макулатурой или нравоучительной мурой скучных авторов.

Издалека советские книжные магазины казались битком набитыми книгами. И так оно и было на самом деле. Только при ближайшем рассмотрении все эти книги были никому ненужным коммунистическим пропагандистским хламом. Кто покупал эти книги? Этот вопрос покрыт мраком.

Однако были и книги, пользующиеся всенародной признательностью и любовью. Во-первых, это была фантастика, во-вторых, детективы, в-третьих, исторические романы, ну и конечно книги «про любовь» французских авторов XIX века. Фантастика выходила не самыми большими тиражами и сметалась с полок в течении часа-двух. Самыми хитами были рассказы про Шерлока Холмса, а также романы Дюма – вся эпопея про д’Артаньяна и его друзей, а также граф Монте Кристо. Дюма и Кона Дойл, кажется, стояли в книжном шкафу каждой уважающей себя советской семьи.

Для примера рассмотрим Конан Дойля. В 1966-67 г.г. в СССР вышел 8-томник сочинений Артура Конан Дойля тиражом 626 тыс. экземпляров, оно сразу разлетелось по подписке. Кроме этого 8-томного издания вышло ещё две небольших в бумажной обложке книжек «Собака Баскервиллей» и «Знак четырёх». И всё. Но что такое 626 тысячи экземпляров в 250-миллионной стране? Поэтому в магазине просто так Конан Дойля купить было невозможно. Как и Джека Лондона, и Вальтера Скотта, и Александра Дюма.

Разумеется, для людей с деньгами проблемы книг в СССР не было. Всегда можно было прийти на чёрный рынок и купить там нужную книгу за 10-25 рублей. Пожалуй, это было бы и ничего, если бы охота почитать книгу накатывала раз в пару месяцев. Однако многие интеллигентные люди проглатывали по книге в день, а зарплаты работников умственного труда были тогда не в пример ниже, чем у гегемонов. Низкая зарплата условного инженера усугублялась обычно полным отсутствием возможности что-нибудь украсть или ещё как-нибудь надуть государство.

Назвать ситуацию с книгами в СССР катастрофической нельзя. Можно было менять книги на макулатуру, оформлять подписку. Что-то было в библиотеках, что-то можно было взять почитать у друзей. Командировочные иногда находили жутчайший дефицит, свободно стоящий на полке книжного магазина в забытом партией среднеазиатском городке.

Вместе с тем в 1913 году с книгами, пожалуй, было всё же попроще. Не так хорошо, как сейчас, когда книги доступны бесплатно в интернете, но всё же достаточно хорошо, чтобы даже самые заядлые книголюбы могли в те годы сполна удовлетворить свою страсть.