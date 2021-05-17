Москва вооружилась скальпелем для достижения мира на Ближнем Востоке

У РФ прочные позиции на Ближнем Востоке, она ведёт диалог с обеими сторонами палестино-израильского конфликта. Поэтому в процессе мирного урегулирования она действует осторожно, при помощи скальпеля, пишет National Interest. Но если у неё всё получится, то она может нарастить влияние в регионе.



Reuters

«Конфликт в Секторе Газа набирает обороты, а Кремль балансирует по канату, чтобы сохранить и расширить свою сложную сеть интересов на Ближнем Востоке», — пишет National Interest.

Израиль и ХАМАС осуществляют удары по целями друг друга, и, как отмечают эксперты, в этот раз ситуация самая серьёзная с 2014 года. При этом Израиль захватила волна внутренних протестов и погромов, которые устраивают палестинцы.

С разных сторон в мировом сообществе высказывается озабоченность ситуацией, но мало кто может предложить конкретные политические решения. Администрация Байдена связана многолетними соглашениями по безопасности с Израилем, но при этом в США есть группа демократов, которые высказываются в поддержку Палестины. Так что пока Вашингтон лишь призывает к прекращению насилия.

В свою очередь, президент Турции пытается предстать фактическим лидером исламского мира и призывает мировое сообщество преподать урок Израилю. Так, он обсуждал с Путиным идею создания «международной силы по защите палестинцев».

Но Кремль ведёт себя очень мягко, пишет автор статьи. Администрация Путина приложила немало усилий, чтобы построить работающее региональное партнёрство с Израилем. Связано это было с тем, что Израиль весьма неохотно поддерживает какие-либо инициативы, которые могут угрожать его безопасности, а РФ он был нужен, когда она проводила операцию в Сирии. В то же время РФ в отличие от других стран не считает ХАМАС террористической организацией и в прошлом принимала у себя его делегации.

«Благодаря своему авторитету в регионе и доверию, которое ей оказывают обе воюющие стороны, Москва считает, что у неё уникальная позиция, в которой она может оказывать влияние на процесс примирения между Израилем и Палестиной», — пишет автор статьи. И российские эксперты отмечают, что она может от этого только выиграть, если будет действовать правильно.

Однако у Кремля нет ни желания, ни средств, чтобы брать на себя инициативу в мирном урегулировании нынешнего конфликта, отмечает журналист. При этом Москва старается нарастить влияние внутри группы, которая занимается этим урегулированием. Так, министр Лавров созвал чрезвычайную встречу «ближневосточного квартета», который состоит из ООН, США, ЕС и России.

Больше того, РФ предложила расширить формат квартета, добавив к нему Египет, Иорданию, ОАЭ, Бахрейн, самих Израиль и Палестину, а также Саудовскую Аравию. У последней в 2002 году был выработан план по установлению мира в Арабском регионе. Турцию же в эту группу не включают, потому что, видимо, она слишком рьяно пытается навязать мир Израилю.



«Москва с помощью скальпеля подходит к сложному процессу примирения Израиля и Палестины», — пишет автор статьи. Так что даже посол Палестины в Москве выражал уверенность, что РФ может честно донести интересы палестинцев до Израиля: «Россия защищает наши интересы. И как заявил мой коллега, посол Иордании, у РФ крепкие отношения с Израилем, РФ может оказывать влияние на Израиль». Автор статьи отмечает, что, возможно, это не так, но такие заявления можно расценивать как добрый знак для усилий международного сообщества. Палестинцы с большей вероятностью сядут за стол переговоров и примут их результаты, если будут думать, что их интересы там представлены, пишет журналист National Interest.