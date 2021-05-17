 

Военные помогли защитить от нападавшего посетителей парка в Екатеринбурге

17.05.2021, 11:48, Новости дня
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Посетители парка Екатеринбурга, в котором произошло тройное убийство, просили военных помочь в защите от нападавшего, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

«Военнослужащие гарнизонного наряда, осуществляющие патрулирование в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга, оказали помощь сотрудникам полиции в задержании вооруженного гражданина. К военнослужащим в одном из скверов района обратились граждане с просьбой об оказании помощи в защите от вооруженного человека», – цитирует сообщение ЦВО РИА «Новости».

Военнослужащие вызвали наряд полиции, заблокировали вход в парк, двое военных вместе с правоохранителями приняли участие в задержании агрессивно настроенного мужчины.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый получил тяжелые ранения. «Его состояние – тяжелое», – указал он.

Напомним, в результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека. СМИ сообщали, что нападавший получил ранение, его госпитализировали.



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