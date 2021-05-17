Как омолодиться на несколько лет: 10 идей модной стрижки боб на женщинах за 50

Многослойные каре для женщин старше 50 – это короткие стрижки, которые легко носить и с которыми легко справиться. Форма, создаваемая ими, придает волосам необходимую текстуру, объем и подвижность. Хотя каре подходит для волос любого типа и текстуры, этот боб идеален именно для тонких и придает им пышность.

Советы стилиста

Владелица салона и стилист из Канады Тэмми Эксуорти делится своими знаниями об этой стрижке. По ее словам, есть несколько вопросов, которые необходимо задать своему стилисту:

Какая длина лучше всего подходит для моей формы лица?Что мне нужно, чтобы поддерживать этот стиль?Как мнослойность повлияет на мой распорядок дня?

Независимо от того, прямые волосы или волнистые, в любом случае понадобится горячий инструмент для укладки и термозащитное средство.

Стилист добавляет, что завершение процесса сушки большой круглой кистью сделает концы гладкими. Это также сохранит укладку намного дольше.

Для женщин с более короткими локонами, которые хотят добиться многослойного боба, стилист советует продолжать укорачивать волосы на затылке, пока они отрастают на боках.

Ниже представлены фотографии многослойных стрижек каре для женщин в возрасте старше 50 лет.

Короткий многослойный боб (главное фото)

Короткий боб дает возможность тонким волосам казаться гуще, особенно при применении нескольких градуированных слоев. Несколько рыхлых волн можно добавить на верхний слой с помощью щипцов для завивки.

Для волос “с солью и перцем”

Многослойная стрижка потрясающе будет смотреться на темных с проседью волосах.

Для круглого лица

Более светлые кончики смягчают лицо, слои удлиняют и подтягивают. Это отличный вариант для тонких волос. Можно слегка завить концы для добавления стильной дерзости.

Для вьющихся волос

Многослойный боб – прекрасное решение для пожилых дам с кудрявыми волосами. Он подходит для типов лица в виде овала, ромба и сердца.

Со слоями на передней части лица – тоже отличный вариант.

Слои придают волосам подвижность и объем. Они смягчают общий вид прически. Слои, которые переходят на переднюю часть, делают женщину визуально выше.

Для дам в очках

В этом случае стоит попробовать боб средней длины на волосах немного ниже плеч.

Пикси-боб

Сочетание каре и пикси лучше выбирать женщинам с круглым лицом. Так удастся сохранить длину вокруг лица, но получить объем и плавность движения волос.

Лохматый боб

С помощью круглой щетки и щипцов для завивики нужно поднять концы волос и нанести на них лак.

Для тонких волос – одно из лучших решений.

Для тонких волос идеально подойдет короткий асимметричный боб. Образ получится невероятно стильным.

С многослойными тонкими волосами

С помощью техники градуировки достигается слегка расслабленный вид. Незначительное уменьшение длины делает образ стильным.